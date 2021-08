Kommentar

Nye Qatar-tall ryster: Naiviteten er grenseløs

Av Leif Welhaven

Det norske landslaget har flere ganger markert kampen for menneskerettigheter med t-skjorter.

Nå har vi en ny avslørende rapport om graverende forhold i Qatar å snakke om. Dessverre er det alt vi gjør.

Enda en gang er menneskefiendtligheten som råder i Qatar satt på agendaen.

En fersk rapport fra Amnesty International avdekker hvordan myndighetene lar være å undersøke dødsfallene til store mengder fremmedarbeidere.

Tilsynelatende friske mennesker omkommer i sin beste alder.

Hvorfor?

Det får vi ikke vite.

Selv om eksperter sier at vi trolig kunne fått svar i 99 prosent av tilfellene, forblir det uavklart hva som førte til hva.

Selv hevder Amnesty at «flere tusen dødsfall» det siste tiåret settes i en «urovekkende kontekst», gjennom rapportens funn. Totalt skal det dreie seg om over 15.000 mennesker.

I debatten om boikott av neste års VM var det mye krangling om tall.

Forkjempere for å delta har tidligere kjempet hardt for å så tvil om tallet 6500 omkomne, som fremgikk av en artikkel i The Guardian.

Hvor grensen går for hvilke dødsfall som er relevante eller irrelevante for mesterskapet, i et land som har vært gjennom en enorm utbygging etter at de fikk VM på tvilsomt vis, forblir også et definisjonsspørsmål med ulike svar.

Men uansett hva man måtte mene her, er det mange forhold som peker i samme retning: At Qatar har fått altfor lite motstand på veien mot VM.

Mer og mer tyder på at neste årsmesterskap blir en oppvisning i sportsvasking. Et tvilsomt regime får det akkurat som de vil, selv om så uendelig mye skurrer. Internasjonal fotballs største fest blir sjeikenes smykke.

Det er positivt at Amnesty nå slipper en ny rapport.

Her ser organisasjonen både på det dystre makrobildet, og dykker samtidig ned i enkeltsaker. Det siste aspektet har dessverre forsvunnet litt i de store talls tale. Manjur Kha Phatan og Mohammad Suman Miah var mennesker av kjøtt og blod. De hadde folk som var glad i dem. Men livene deres ble ikke så lange. Phatan døde av en uspesifiserte hjerteproblemer som 40-åring. Ifølge rapporten hadde firebarnsfaren jobbet 12–13 timers arbeidsdager. Miah jobbet med rør i opptil 40 graders varme. Han ble bare 32 år.

Dette er bare to av de undersøkte eksemplene, som etterlater svært mange spørsmål.

Når startskuddet går for VM i fotball neste år, blir det interessant å se hvor mye det vil bli husket av alt det uakseptable som har skjedd i ørkenlandet siden 2010.

Trolig forsvinner det kritiske fokuset så fort vi får noen fine scoringer.

I Norge er kampen om å boikotte mesterskapet tapt, og siden har det vært temmelig stille. Luften er ute av ballongen.

Det skal «kjøres dialog» og vi vil spille fotball, uansett hvordan mesterskapet ble anskaffet eller hvor mange som har lidd.

Dialoglinjen har nok verken skremt sjeiker eller internasjonale pamper nevneverdig gjennom sommeren. Den norske naiviteten er dessverre grenseløs.

Nå nærmer det seg nye landskamper, med avgjørende betydning for om Norge kommer til Qatar eller ei. Da blir det interessant å se hvor mye «menneskerettigheter» vs hvor mye «Erling Braut Haaland» som kommer til å dominere debatten.

Lite tyder på at førstnevnte forblir i førersetet.

La oss håpe at Amnestys grundige arbeid faktisk får flere til å våkne. Dessverre er det liten grunn til å håpe for mye på akkurat det.

Det blir litt for artig med VM, må vite.