Ta ladegrep!

TRENGER FLERE SLIKE: Uten ladestasjoner stopper eliktrifiseringen av bilparken.

Ladekaos. Betalingsforvirring. Kø. Elbilistens sommerferie 2021 kort oppsummert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Som første land i verden opplever Norge at nysalget av elbiler overgår bensin- og dieselbiler. Med FNs dystre klimarapport som bakteppe, er det i det minste litt oppløftende at seks av ti norske nybilkjøpere velger nullutslippsbiler, slik de siste tallene fra Opplysningsrådet for vegtrafikken (OFV) viser.

I dag ruller det om lag 400 000 elbiler på veiene våre. Om mindre enn fire år kommer tallet til å passere én million, ifølge Norges Automobil Forbund, NAF. Samtidig svarer 40 prosent av befolkningen i en Sentio-undersøkelse, gjengitt i Nationen tidligere i år, at diesel er førstevalget neste gang de skal kjøpe bil. Det er nesten en fordobling siden Sentio stilte samme spørsmål i 2018.

Dette er selvfølgelig ikke fordi folk i distriktene er miljøverstinger, eller mindre opptatt av klimaspørsmålet. Det er et praktisk, pragmatisk og fremfor alt ærlig svar på et helt konkret spørsmål: Hvordan komme seg fra A til B i distrikts-Norge.

Som urbane elbilister har erfart ved selvsyn i sommer; det kan være langt mellom ladestasjonene på bygda. Såpass langt at det ikke er forsvarlig å ferdes der med elbil. Ettersom elektrifisering av bilparken er ett av de viktigere tiltakene for å få ned klimagassutslippene, må det tas ladegrep.

Uten en nasjonal, landsomfattende plan for utbygging av hurtigladere, kommer vi simpelthen ikke til å nå klimamålene. Flere elbiler fordrer en god infrastruktur av lademuligheter. Prognoser anslår at vi allerede har en underdekning på 1100 hurtigladere i Norge. Minst 500 av disse burde stått langs norske hovedveier.

Norske myndigheter har lagt opp til gode incentivordninger for elbilkjøpere. Det står regjeringer av flere farger til ære. Anskaffelse og bruk av nullutslippsbiler er økonomisk gunstig, sammenlignet med fossilbiler. Det har vært en omforent politikk som har tjent forbrukerne og miljøet. I bynære strøk.

Skal også distriktene inkluderes i denne klimadugnaden, eller hva man enn velger å kalle det, må det iverksettes en hastig og omfattende utbygging av ladepunkter. Uten strøm stanser elbilen. Så enkelt er det. Og uten elbilen stanser ferden mot klimamålet.

Regjering og storting må for det første legge til rette for en massiv nyetablering av hurtigladere. Bensin- og energistasjoner som i dag oppgir at de anser det som ulønnsomt å investere i hurtiglading, må gis vilkår så de finner dette attraktivt. Vi støtter også NAFs utfordring til nærings- og reiselivet om å bidra til el-omleggingen med hurtigladere på hoteller, kjøpesentre og såkalte destinasjoner i distrikts-Norge.

Den nødvendige fornyelsen av bilparken har store utfordringer, både hva tilgangen til elektrisitet og batterikomponenter angår, men også hvilken påkjenning kabelnettet utsettes for. På et tidspunkt vil vi også nå et knekkpunkt hvor strøm ikke lenger er et «billig» drivstoff.

Hvem som skal ta regningen for den massive utbyggingen av ladepunkter, er egentlig uinteressant. Handler vi ikke nå, blir det våre barn og barnebarn som må betale for våre unnlatelsessynder.