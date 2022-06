DEN VONDE NATTEN: – Natten gikk med til å telle mennesker. Til å lage mentale lister med to kolonner for alle menneskene i den skeive familien, skriver Ingvild Endestad. Bildet er fra det alternative Pride-toget dagen etter drapene i Rosenkrantz’ gate i Oslo sentrum.

Debatt

Er hun trygg?

Jeg er trygg, skrev jeg. Men det var ikke sant, det har jeg ikke vært på lenge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGVILD ENDESTAD, tidligere leder i FRI

Jeg er trygg. Skrev jeg natt til lørdag på Facebook og på melding til familie og venner. Etter at vi hadde vasket glitteret fra fjeset og gjemt vekk regnbueflaggene vi hadde i hånden og på kinnet. Etter at vi la på sprang vekk fra byen og regnbueflaggene.

Er du trygg? Skrev jeg til de jeg er glade i. Som var ute i sommernatten og danset, klinte, klemte og pustet igjen.

Jeg er trygg, skrev jeg. Men det var ikke sant, det har jeg ikke vært på lenge.

Den natten gikk med til å telle mennesker. Til å lage mentale lister med to kolonner for alle menneskene i den skeive familien. En kolonne for livstegn, en for stillhet. Han er på hotellet, hun kom seg unna, hen har dratt hjem.

For hvert kryss i kolonnen for livstegn pustet jeg lettere, men jeg skjønte også noe jeg kanskje aldri helt har satt ord på. Jeg vurderte aldri å markere noen som trygge den natten.

Mange av oss hadde unnsluppet kulene, men vi var aldri trygge.

På en måte var det også litt godt å kunne sjekke alle på en gang. Sjekke inn på en felles tjeneste, flytte bekymringene vekk. Ok, hun tok en taxi. Han ble fulgt. De reiste sammen.

Check check check.

Kanskje var det det vi skulle hatt hver dag? Kanskje hadde klumpen i magen løst seg opp fortere når vi sitter der og venter. På vennen vår som er trans som tok sykkelen hjem alene.

På hun som skulle fortelle til familien at hun hadde fått seg ny kjæreste. På ungen til vennene mine som skulle gå på skolen i kjole for første gang.

På hun som reiste på ferie til et land hvor hun er forbudt, uten å slette bilder fra livet før hun gikk gjennom passkontrollen. På hen som skulle fortelle på jobb at hen ville bruke et annet navn fra nå av.

Jeg så det, de er markert som trygge. Check check.

Jeg veit ikke hva som var årsaken til angrepet på lørdag. Men jeg er forbanna fordi jeg ikke er overrasket. Fordi følelsen av utrygghet har alltid vært der, og den har byggene seg opp denne våren.

For hver kommentar som setter spørsmål med eksistensen til storfamilien. «Er det ikke litt mye Pride nå?», «Tror hun virkelig at hun er kvinne?» «Må de virkelig flagge hvem de er?» «Må hun kle seg sånn?»

Jeg blir redd fordi jeg veit at ord ikke er ord. At ord er handlinger. Handlinger som får oss som leser dem til å handle annerledes. Ta av det plagget, se ned i bakken, slippe hånden, vaske glitteret, gå litt fortere, ta den andre bussen, slette den statusen.

Og jeg har lyst til å skrike det ut, vi har det alle sammen: Skjønner dere ikke hva dere driver med? Tror dere ikke hatet også rammer dere til slutt? Men jeg gjør det ikke.

Fordi hvis vi lever litt mindre så kanskje kan vi leve litt mer.

Torsdag før dagen det smalt møtte jeg en liten jente som denne sommeren fyller ni. For første gang var hun på Pride som den hun er.

Jeg filmet henne mens hun danset lykkelig sammen med moren sin til musikken på scenen, hun veivet med et rosa skjerf som flagret i vinden. Omgitt av fargerike flagg og mennesker hun kunne danse fritt sammen med.

Jeg så den filmen natt til lørdag, jeg har sett den så mange ganger. Jeg ser den fordi den minner meg om hvorfor vi fortsetter, hvorfor vi må fortsette.

Jeg ser den og tenker: det er det der som er kjærlighet. Det er det som er trygghet.

Men jeg har ikke noe sted jeg kan gå inn og sjekke: Er hun trygg?