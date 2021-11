Kommentar

Det gikk som det måtte gå

Av Astrid Meland

SEKS POLITIKER ETTERFORSKES: Eva Kristin Hansen trekker seg og sier at grunnen er at vi ikke kan ha en stortingspresident under etterforskning.

Eva Kristin Hansen beskriver sitt eget regelbrudd som et sjokk.

Bare et døgn etter avsløringen om at Eva Kristin Hansen (Ap) hadde gratis pendlerbolig dekket av Stortinget samtidig som hun eide bolig på Ski, var det en politietterforskning som ble dråpen.

Hansen trekker seg, og begrunner det med at Norge ikke kan ha en stortingspresident som er under politietterforskning

Men hun måtte nok ha gått av, etterforskning eller ikke.

Det verste var at Norges nummer to skulle fronte gjenreisningen av tilliten til politikerne. Og overse at det ble ryddet opp i et regelverk hun selv ikke klarte å følge.

At folk også i partiet var lettet, viste seg raskt. For bare noen korte minutter etter hennes offentliggjøring, begynte meldingene å komme inn om hvor klokt det var å trekke seg. Også fra partileder Jonas Gahr Støre, som i går kveld sa han hadde tillit til Hansen.

Dagen etter var tilliten forduftet. Det gikk fort.

Det har ikke vært mange som har støttet henne mer enn halvhjertet etter at regelbruddet ble kjent. Hansen fikk stort sett bare kjenne sånt fra folk med samme partisjatteringer.

En del av dem virket nærmest pliktskyldig i sine formuleringer om at hun fortsatt hadde tillit.

Man Hansen tenkte nok først at hun skulle slippe å trekke seg. I dag da hun forklarte seg for sine politikerkolleger, virket det fortsatt som hun kjempet om å få fortsette.

Hansen utbroderer i kveld i sitt brev til Stortinget at hun ikke ante at hennes gratis pendlerbolig i Oslo var et regelbrudd. Det gikk først opp for henne denne uken, da Adresseavisen stilte spørsmål.

Og det kom som et sjokk på henne, forteller hun.

I sitt brev til Stortingskollegene legger hun seg heller ikke langflat. Hun viser til at Stortingets administrasjon først sa hun hadde gjort dette riktig, for deretter å snu i saken, bare noen få timer etterpå.

Det er et poeng det. I flere av disse sakene har Stortingets administrasjon virket like avkoblet galt og rett som representantene selv.

Og da er det litt mindre uforståelig at det ikke er blitt noe orden på dette, til tross for flere uheldige saker.

For vi har å gjøre med et helt system som tydeligvis har ment det er rett og rimelig at folk må ha gratis bolig i Oslo uansett hva de ellers har av hus og leiligheter.

Uansett hva som er reglene, er det ikke lett for vanlige folk å forstå at huseiere på Ski bor på hybel hos en partikollega i Trondheim og dermed har gratis hybel i Oslo.

Det er kanskje et tegn på at man har vært for lite ute blant folk flest når man tror slikt er normalt.

Nå må det ryddes opp i reglene. Og etter denne langvarige floken er en ting klart: Det må være noen som ikke kun frekventerer den subsidierte kantinen på Stortinget som gjør det.