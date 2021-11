REFSER KJØS: – Unnskyldning tas imot med takk, skriver Hanne Lindbæk.

Debatt

Du får hilse «alle» når du ser dem da, Peder Kjøs!

Hva er det du ønsker å oppnå med dette menneskesynet? Hva ser du at er din rolle i den norske offentligheten?

Publisert: Nå nettopp

HANNE LINDBÆK, skuespiller, forfatter og kommunikasjonsrådgiver

«Mange menn ikke er så interessert i kvinner som ikke lenger lever opp til de

ungdommelige skjønnhetsidealene», sier psykolog Peder Kjøs i VG. «Alle» vet dette – «men det er ikke greit å si høyt,» sier psykologen.

Da jeg var liten jente på Slemdal barneskole på 70 – tallet, var det de pene tynne jentene med blondt hår og lange ben som var de populære. Alle visste det, men det var ikke greit å si høyt.

Da jeg ble tenåring, var det jentene som ikke var sånne morsomme tøffejenter, men som lærte seg å sitte stille og le av guttas vitser som var de populære. Alle visste det, men det var ikke greit å si høyt.

Som ung voksen på sjekkemarkedet på 90-tallet, var det vi hvite jentene som var mest attraktive – mer attraktive enn alle andre jenter fra alle andre steder med alle andre hudfarger – alle visste det, men det var ikke greit å si høyt.

Kjære Peder. Kanskje det til og med er sant det du altså får på trykk i norske medier denne uken: At menn ikke er interessert i kvinner over en viss alder?!? (Inni innlegget ditt gikk jeg meg litt vill må jeg innrømme – som høyinntekt singel kvinne over en viss alder – ønsker jeg meg høy eller lav inntekt menn? Svar meg gjerne. )

Spørsmålet jeg ellers stiller meg, er hvorfor du velger å få denne ytringen på trykk. Hva er det du ønsker å oppnå med dette menneskesynet? Hva ser du at er din rolle i den norske offentligheten?

Hvis det du søker er å øke usikkerheten for de av oss som har lyst til å prøve lykken i det voksne kjærlighetsmarkedet, så følger jeg deg, men ellers stiller jeg meg dypt undrende til både innhold, målsetting og menneske etisk standpunkt her.

At du heller ikke ser konturene av den større debatten du tråkker inn i her, er også

overraskende. Hadde du åpnet et gjengs noenlunde ok «dameblad» de siste fem årene, ville du sett at til og med denne ganske horisontløse bransjen ligger foran deg: Modeller har i flere år allerede vært yngre og eldre, runde og tynne om hverandre. Damebladene leverer altså der du glipper – de søker ikke bare å opprettholde status quo «det alle vet men som ikke er ok å si høyt» – men derimot å utfordre et menneskesyn, hjelpe kvinner til å overkomme sin kroppsskam, og bidra i samfunnet slik man bare klarer når man er noenlunde glad i seg selv, og ikke må bruke opp tankekraft og oppmerksomhet på hvorvidt man er

attraktiv for det kjønn man måtte ønske å tiltrekke seg.

Ytrer du og din kollega Thuen dere i offentligheten simpelthen for å sette opp et «speil» som du sier – «dette er noe «alle» vet» – så får det speilet da også være korrekt, Kjøs. Til og med i det det ER korrekt syns jeg ikke du burde ha brukt din tid på å opprettholde en stereotypi som i land vi liker å sammenligne oss med har gått skikkelig ut på dato.

Unnskyldning tas imot med takk.