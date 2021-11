Kommentar

Finans-Trygves første løftebrudd

Av Astrid Meland

Sp-Trygve skulle sette ned drivstoffprisene. Men nå vil han sette dem opp. Sammen med klimagassutslippene. Kommer SV til å si ja?

I valgkampen lovet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum å sette ned avgiftene på drivstoff. I Hurdalsplattformen var Ap om bord.

Men det blir det som kjent ikke noe av. Finansminister Slagsvold Vedum foreslår i sitt første statsbudsjett økte avgifter på både bensin og diesel. Og selv om han skryter av å ha satt ned andre avgifter, så blir det dyrere.

Etter helgen starter jobben med å prøve å få SVs støtte til budsjettet. Og dyrere diesel og bensin må da være et godt innsalg til det grønne opposisjonspartiet?

Nei. For Erna Solberg foreslo i sitt budsjett å øke disse avgiftene enda mer.

EN ANNEN NÅ: Trygve Slagsvold Vedum er ikke lenger opposisjonspolitiker, men finansminister.

Og SV kan ikke være fornøyd med et rødgrønt budsjett som er mindre grønt enn det fra Solberg. For dette budsjettet betyr høyere utslipp enn om de hadde gått for de borgerliges forslag.

Og dette skjer altså selv om Ap på forhånd sa at klimapolitikken skulle snus alt i høst.

Kompromisset de gikk for, gjør at både bilistene og de grønne kan være misfornøyde. Og det blir lettere å forstå at SV ikke ville bli med i denne regjeringen.

SKAL FORHANDLE: SVs Kari Elisabeth Kaski blir sentral i forhandlingene om et nytt statsbudsjett. SV kan gi den sittende mindretallsregjeringen flertallet de trenger for å få gjennom budsjettet.

Når klima nå blir kranglesaken i budsjettforhandlingene, kan kanskje SV finte ut finansministeren og hans folk ved å snakke om ETS, LULUCF, innsatsfordelingen og andre utmattende begrep fra klimasektoren.

For det er ikke klima Slagsvold Vedum er stødigst på. Da han kom til Stortinget mandag snakket han om «prompeprisen» istedenfor «pumpeprisen», og slet med å få frem at han vil sette opp avgiften på «ikke-kvotige utplikt ... utslipp ... ikkekvotige uts ... uts ... ikke-kvotepliktige utslipp!»

Og det der er vanskelig.

Utslipp av klimagasser burde vært så enkelt som karbon inn og ut. Men tvert om. Reglene er så uforståelige at det nærmer seg et demokratisk problem. Det er i alle fall en gruve av sjeldne mineraler for trenede klimalobbyister.

Noen av dem jobber i SV. Og spørsmålet nå er hva som skal til for at partiet gir tommel opp til dette budsjettet.

Det mest nærliggende er at SV krever en økning i drivstoffavgiftene. Men de er nok litt engstelige for å fremstå som negative moralister som forsurer folks liv.

Det er enklere å bruke penger. Og her har Slagsvold Vedum gjort noen kutt det må være meningen SV skal forhandle inn igjen.

For eksempel kutt i coronastøtten til den plagede kollektivtransporten. Klimainvesteringsselskapet Nysnø får dessuten et kutt, men det spørs om pengene ligger der på hyllen og venter.

Budsjettet sår også usikkerhet om Langskip, et prestisjefullt prosjekt for å rense og lagre utslipp, men som nå sliter med kostnadssprekk. Det blir bråk om dette skrinlegges. Og SV kan kanskje sørge for noen garantier.

SV kan også kreve at regjeringen letter avgiften for å kjøpe brukt elbil. Og de kan øke andre skatter og avgifter. Noe av kuttet i elavgiften kan sikkert kanselleres, og milliardene kan gå til noe de liker bedre.

I tillegg bør de få inn en eller annen seier på olje. Det kan være å legge mer avgift på bransjen, stoppe forskning på olje eller levetidsforlengelse av felt.

Og selv om budsjettet ikke er særlig grønt, tror jeg likevel ikke det blir så vanskelig å få SV med på dette.

For hva ellers skal de gjøre?

Ikke engang en innføring av SVs egen klimapolitikk tror jeg ville ført til at Norge nådde klimamålene innen 2030. Og i alle fall ikke SVs egne klimamål, som er enda mer urealistiske.

For SV vil ikke sette en sluttdato for oljen. De er også blitt mer skeptiske til vindmøller på land, og er heller ikke like begeistret for elektrifisering av plattformene.

Alt dette trengs for å få ned utslippene fra oljen, som må kraftig ned for å klare å halvere klimagassutslippene. Det rekker ikke SV innen fristen i 2030 – ikke med de havvindmøllene de mener skal fikse dette.

Trygve Slagsvold Vedum er mer realistisk og har lagt et slags omvendt kinderegg i sitt første budsjett: Økt avgift på bensin, økt avgift på diesel og økte utslipp av klimagasser.

Men når SV sier at statsbudsjettet er «grått», er det egentlig et godt tegn. Det er det de sier hver gang de synes et budsjett er ok.

Likevel må de kjekle fremover. Blir det ikke bråk i forhandlingene, føler de ikke at de har gjort jobben sin. Også må de få noen synlige seire.

Dermed er det bare å brette opp ermene på mandag. Prompeprisen må opp!