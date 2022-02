«NORSK-DEBATTEN»: – Den etniske nordmannen er like forskjellig, sammensatt og fragmentert som den ikke-etniske nordmannen, skriver lege Jahan Zeeb Saleem.

Hybridvandreren

Ta definisjonsmakten tilbake! Vær pakistaneren og nordmannen, på godt og vondt. Vær en hybridvandrer.

JAHAN ZEEB SALEEM, lege

Jeg sitter på legekontoret. Ikke som pasient, men som behandler. Dagen er travel og som i en sømløs konstellasjon, glir det inn en pasient etter en annen. Helt til jeg får inn en godt voksen mann, som skal inn til en bedriftshelsesjekk.

Mot slutten av legetimen, spør denne mannen: Hvor kommer du ifra? Et enkelt, tilsynelatende uskyldig spørsmål, men utfordrende nok til at egen forutinntatthet slår inn og jeg plutselig befinner meg i pasientstolen.

Jeg kremter forsiktig frem: Stovner, oppvokst i Tante Ulrikkesvei, akkurat som i boken.

Det holder ikke.

Han vil vite hvilket opprinnelsesland. «Pakistan». Deretter følger en liten monolog fra pasienten om hvilke pakistanere han kjenner (og hvorvidt jeg kjenner de samme pakistanerne): Både TV- kjendiser og politikere med innvandrerbakgrunn får gjennomgå, på godt og vondt.

I løpet av denne ti minutter lange samtalen har jeg byttet stoler to ganger. Først fra legestolen til pasientstolen. Deretter til et slitent immigrasjonskontor der det kvasirøde passet mitt «veies» og vurderes opp og in mente for å sjekke legitimiteten av ditt røde pass.

Det føles som om jeg har ført en bakvendt klassereise på bare ti minutter.

Heldigvis er slike samtaler ikke ny kost, så jeg klarer å holde en høflig og sivilisert tone, før jeg dreier samtalen inn på råd og info for problemstillingen han kom inn for.

Skal jeg spille på den ekstra hårsåre hjertestrengen, føles det som om hele retten til min eksistens settes på prøve.

Etter en lang arbeidsdag og vel hjemme, spinner tankene rundt dagens kav på jobben, både det faglige og ikke-faglige. Samtalen med den nysgjerrige mannen dukker opp og refleksjoner rundt hvordan en med et ikke-etnisk norsk bakgrunn, blir oppfattet av andre. Etnisitet er jo ikke noe jeg har fremst på brystlommen, verken det norske eller ikke-norske. Etter noen tankesprang, kommer jeg frem til følgende:

Du, Jahan, er selv ansvarlig for hvordan du ønsker å bli oppfattet av andre.

Vil du ha en krenkefest, er det nok å ta av. Ønsker du å tilfredsstille den etniske nordmanns forventninger, spenner du på deg langrennsskia (og om du er en viderekommen, går du for slalåmski) og spiller innvandrer-blitt-norsk.

Eller: Ta definisjonsmakten selv.

For krenkefest har aldri tjent noen. Å tilfredsstille en flokk som du ønsker å bli en del av, vil behage noen, mens du får motbør fra andre. Så ta definisjonsmakten tilbake! Vær pakistaneren og nordmannen, på godt og vondt. Vær en hybridvandrer.

Men det viktigste jeg har lært etter mer enn 10.000 pasientsamtaler: Den etniske nordmannen er like forskjellig, sammensatt og fragmentert som den ikke-etniske nordmannen.

Vi er alle hybrider.