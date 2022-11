Kommentar

Det trenger ikke ende med dette

ANMELDTE ANTONSEN: Redaktør og poet Sumaya Jirde Ali anmeldte komiker Atle Antonsen etter at de møttes på Bar Boca i oktober.

Politiet ville tiltale Antonsen. Det ville ikke statsadvokaten. Riksadvokaten kan ha et annet syn.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I sosiale medier svirrer det med spørsmål. Hvordan kunne anmeldelsen mot Atle Antonsens bli lagt bort?

Han ble anmeldt av Sumaya Jirde Ali etter at de møttes på Bar Boca i oktober.

Politiet ville tiltale ham både for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd. Statsadvokaten valgte fredag å henlegge saken.

Mange har dommen mot TV-kjendis Bernt Hulsker ferskt i minnet. Han ble dømt for begge deler, fikk bot og betinget fengsel.

VAR UTE PÅ BYEN: Ali og Antonsen møttes tilfeldig på utestedet Bar Boca på Grünerløkka i Oslo.

Flere har nok oppfattet Antonsens oppførsel mot Sumaya Jirde Ali som drøyere.

Mens Hulsker kranglet med en dørvakt om utkasting, og blant annet kalte ham «neger», var Antonsen og Ali gjester på en bar der stemningen av begge parter ble beskrevet som god.

Nærmest ut av det blå, tyder etterforskningen på, sa blant annet Antonsen til Ali: «er ikke du for mørkhudet til å være her?».

Etterforskningen tyder på at Antonsens uttalelser kom uprovosert. Og som Ali har forklart, var det svært skremmende.

Både Hulsker og Antonsen forsvarte seg etterpå med at dette var mislykkede forsøk på humor. Mens Hulsker ble dømt, har Antonsen i første omgang fått saken henlagt.

Det kan endre seg. Riksadvokaten kan ha et annet syn. Antirasistisk Senter har klaget på henleggelsen.

Det kunne vært en fordel om saken kom opp i retten. Henleggelsen illustrerer hvor skjønnsmessig disse vurderingene er.

DØMT: Bernt Hulsker ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefylle ytringer. Han nektet straffskyld for hatefylle ytringer. Retten mente det var avgjørende at ytringene ble sagt i en utkastelsessituasjon.

Statsadvokaten lar tvilen komme Antonsen til gode.

Hun vil henlegge saken fordi hun mener det er tvil om Antonsens ordbruk er «kvalifisert krenkende» – altså om den var krenkende nok.

Hun kunne kanskje ment den var krenkende nok om han sa «jævla» eller andre banneord i tillegg.

Det ville vært krenkende nok om han sa dette til en dørvakt på jobb. For da er det utvilsomt ikke humor det dreier seg om.

Men i settingen på Bar Boca mener statsadvokaten det er annerledes.

For å få en dom for hatytringer (paragraf 185) må oppførselen minst være grovt uaktsomt. Kravet for å dømme for hensynsløs atferd (paragraf 266) er at det er forsettlig (altså med hensikt).

Statsadvokaten mener det ikke kan bevises at Antonsen med forsett forsøkte å være hensynsløs, skremmende eller plagsom mot Ali.

Og her blir hans forklaring vektlagt. Han sa det ikke var hans mening. Antonsen og hans kamerat beskrev ifølge etterforskningen begge oppførselen som mislykket forsøk på fleip.

Og det kan være vanskelig å bevise forsett her.

Men for paragraf 185 virker begrunnelsen til statsadvokaten tynnere. Her holder det å handle grovt uaktsomt – altså uforsiktig – og samtidig oppføre seg krenkende nok.

Og man kan handle grovt uaktsomt også om man skulle prøve seg på humor.

Men statsadvokaten drøfter ikke inngående om det kunne være grovt uaktsomt, fordi hun mener uttalelsen uansett ikke var kvalifisert krenkende i settingen.

Her legges det vekt på at flere vitner ikke har observert noen krangel i forkant. Og at det skal være vidt rom for misforståelser.

Det går an å argumentere for et annet syn, og diskutere både om dette var krenkende nok, og om det var grovt uaktsomt.

Jusmat, enkelt sagt.

At handlingene var fullstendig uakseptable, det hersker det selvsagt ingen tvil om.