Skikkelige Sylvis Sunnmørs-Frp

VANT SALEN: Sylvi Listhaugs landsmøtetale var en «return to form»; kanskje den beste landsmøtetalen som er holdt denne våren.

Sylvi Listhaugs til tider gnistrende landsmøtetale viste at det fortsatt er trøkk i partilederen. Men Frp er likevel ikke som før – mest på godt, men også litt på ondt.

Hvis Erna Solberg sitter stille i båten, hva skal vi da si om Sylvi Listhaug?

At hun ikke engang ble med båten ut?

50-åringen Frp, vårt hjemmestrikkede høyrepopulistparti – de er mer norske populister enn norgespopulister, heldigvis – var alltid de mest høylytte, og satte dagsorden så å si daglig.

Per Sandberg stilte i «good journey – sea adventure»-T-skjorte på landsmøtet i 2015, da innvandringsdebatten var på sitt heteste, og flyktninger druknet i Middelhavet.

Sylvi Listhaug selv holdt i 2018 på å rote vekk sin egen politiske karriere da hun/de beskyldte Ap for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Og Per-Willy Amundsen ville i 2019 boikotte Ikea, etter at møbelgiganten visstnok erstattet ordet «jul» med «vinterfest».

Listen over klassiske Frp-ismer er mye lenger, selvsagt. Carl I. Hagen gjorde nesten ikke annet enn å smelle til der andre gikk musestille.

Men nå: Nesten ingenting.

På ett nivå er det naturligvis behagelig å slippe kulturkrig kulturkrigKulturkrig er en kamp mellom grupper som er sterkt uenige i kulturelle, sosiale, politiske og etiske verdier i et samfunn. og bevisst polarisering i de mest følelsesladde sakene. I USA har den ytre delen av høyresiden blitt helt fanatisk opptatt av slikt.

Frp er heldigvis ikke der.

Men samtidig: Da Listhaug ble leder var det iallfall en del folk i min kyniske profesjon som håpet at det ble et hardtslående Frp i stadige bataljer med «den politisk korrekte eliten».

I stedet har det motsatte skjedd. Selv den liberalistiske nesten-høyredamen Siv Jensen var en sitat- og oppslagsmaskin sammenlignet med Skikkelige Sylvi.

Hvorfor ble det sånn?

TROIKA: Søviknes, Solvik Olsen og Listhaug. I helgen velges Hans Andreas Limi til Solvik Olsen etterfølger som nestleder.

Selv sier de at det handler om indre prosesser. «Nå har vi jobbet målrettet i to år med organisasjonsutvikling», sa nestleder Terje Søviknes nylig til Dagbladet.

Så internt har de jobbet, at vi andre knapt har sett snurten av dem.

Iallfall ikke i de «kontroversielle» debattene.

Heller har Frp konsentrert seg om de vanligste av alle vanlige norske politiske sakene: Vei, strøm, helse, eldre, skole. Resolusjonsforslagene på helgens jubileumslandsmøte gjenspeiler dette til fulle.

Det går i «en trygg eldreomsorg», «stopp forfallet på fylkesveiene», «nei til økt boligskatt», «flere studentboliger» og «ny næringspolitikk».

Heller ikke en saftig personkonflikt kan de by på. Nestleder- «striden» mellom Erlend Wiborg og Bård Hoksrud ble erstattet av en unison skikkelighetsfest ved at den staute og solide veteranen Hans Andreas Limi i stedet klappes inn.

Frp under Sylvi Listhaug fra Sunnmøre er blitt Sunnmøre Frp.

FRIHETSJUBILANT: –Å kjempe for frihet i dag er like viktig som for 50 år siden, sa Listhaug, igjen og igjen.

For der øverst på Vestlandet er det slikt som teller. Skatt, vei, bil, næring, penger og en slags motstand mot Oslo, og især hovedstadens ikke-verdiskapende byråkrater. Det handler om enkeltmenneskets frihet.

Sunnmøre-Frp er litt skarpere i buksepressen enn Høyre, Sp og Ap, men ikke så mye mer enn det.

Sylvi Listhaugs landsmøtetale var en «return to form»; kanskje den beste landsmøtetalen som er holdt denne våren.

«Å kjempe for frihet i dag er like viktig som for 50 år siden», sa hun mellom hvert avsnitt – med et nikk til 1973, da Anders Lange startet sitt parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep, som senere ble til Frp.

Deretter langet hun ut mot Frps sedvanlige skyteskiver – sosialistene, politikerne og byråkratene – og sneiet innom alle Frps hovedsaker, til stor og hyppig applaus fra salen.

Mer olje og gass, mer forsvar, mindre bistand, billigere strøm & diesel, nei til EU, raljering over klimapolitikken («et skalkeskjul for sosialisme!») og en restriktiv innvandringspolitikk.

Men også mer til barnehager, eldreomsorg, lærere, distriktene, og det som de aller fleste er enige om.

Får sånn er Frp i sitt 50. år: Et ganske traust norsk parti.

Så spørs det om det er nok for nye fremganger på Skikkelige Sylvis vakt.