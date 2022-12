Kommentar

Det kan bli munnbind i vinter

FORTSATT MUNNBIND: Andre europeiske land har beholdt munnbindene mye lenger enn i Norge. I Spania er det fortsatt munnbind enkelte steder. Først i april ble det avviklet innendørs. Bildet er fra Madrid i april.

Men ikke nødvendigvis bare på grunn av covid.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Norge er igjen blitt en stor smittering. Nå håndhilser de fleste og det er klemmer og snørr i skjønn forening.

– Epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjoner øker nå, skriver FHI i torsdagens ukesrapport.

At influensaen allerede er på vei opp, er uvanlig tidlig. Og i USA har den herjet en stund. Der snakkes det om den verste sesongen på et tiår.

Fordi sykdommene ble holdt kunstig nede under pandemiene, har vi ikke den samme immuniteten som før. Dessuten har vi hatt underdødelighet.

Ekspertene mener såkalt immunitetsgjeld og aldersmessig gjeld gjør at vinteren kan bli tøff.

Vi kan forvente mer sykdom og flere døde.

I tillegg til den voksende svineinfluensaen, har vi også RS og covid på infeksjonsmenyen.

Hvor ille kan det bli?

Det er bare et år siden Norge ble stengt ned og nyttårsfesten ved inngangen til 2022 ble avlyst.

Det skjer neppe igjen nå. Det holdes i alle fall som svært usannsynlig blant dem som bestemmer.

Og så langt ser det håndterbart ut nede på bakken. Det er lite som tyder på at sykehusvesenet skal bli overbelastet og at vi trenger inngripende tiltak.

GJENÅPNING: Slik så det ut i rushen i London i januar i år, da covid-restriksjonene ble lettet på. De aller fleste brukte fortsatt munnbind.

Det betyr ikke at tiltak er utelukket. Tvert om.

For det er på det rene at dette blir en travel vinter. Og tiltakspakkene ligger klare og er omtalt i regjeringens covidstrategi, som gjelder frem til sommeren.

Det er regjeringen som skal beslutte om det blir behov for nasjonale tiltak. Lokale tiltak kan settes inn.

Og tiltakene kommer om det er fare for kapasiteten i helsevesenet.

De regionale helseforetakene har løpende oppdrag om å rapportere til forvaltningen om noe peker i retning av at kapasiteten utfordres.

Før det blir risiko for liv og helse og alle krefter går til å ta seg av infeksjonssykdommer, må noe gjøres.

ET STADIG MER UVANLIG SYN: Therese Johaug med munnbind på en pressekonferanse i februar.

Derfor kan det bli munnbind igjen i vinter.

Det er ikke sannsynlig slik det ser ut nå. Men i regjeringens strategi skal det ikke mer enn «moderat smitte» til før det kan vurderes på kollektivtransporten og arrangementer.

Det sies ikke konkret hvor mye smitte dette dreier seg om. Men skalaen går fra 1 – 5, fra «normal hverdag» til «svært høyt» smittenivå.

Moderat smitte er en treer. Og får vi det, kan man også vurdere bordservering av alkohol på utesteder og anbefaling av hjemmekontor.

Det kan også innføres mer konkrete råd om å holde seg hjemme i for eksempel fire dager om man er syk.

TISK (Testing, isolasjon,

smittesporing og karantenering) anses som svært inngripende og mindre aktuelt. Men det skal også være beredskap for det.

Tiltak mot importsmitte er også nevnt, men vurderingen er at smittenivået skal være «svært høyt» før man innfører innreiserestriksjoner.

Vurdering om trafikklysmodell ved skolene skal gjøres lokalt.

FORTSATT MUNNBINDKRAV: Munnbindene har blitt beholdt lenger utenfor Norge. På blant annet lokaltransport i Tyskland kan du fortsatt oppleve munnbindkrav. Bildet viser den tyske helseministeren Karl Lauterbach etter en tale i Bundestag i forrige uke.

Det mest pessimistiske scenarioet går ut på at vi får alle virussykdommene samtidig.

Da må kurven flates ut.

Poenget er ikke å hindre at folk smittes, men å unngå at alle får virus på en gang. Da anses det som bedre å innføre smittedempende tiltak for å spre sykdommene utover flere måneder.

CANADA MED MUNNBIND: I Quebec har myndighetene anbefalt munnbind i offentlige rom. Bildet er fra en dagligvarehandel i Montreal i midten av november.

I tillegg til lavere immunitet, er mange av disse virusene sesongvirus som blusser opp når det er kaldt ute.

Og om det blir så fullt på sykehusene at det er fare for at folk med hjerteinfarkt ikke får plass på intensiven, da må vi selvsagt gjøre noe.

Mest sannsynlig klarer vi oss uten særlig tiltak.

Et håp er at sykdommene selv tar knekken på hverandre. En teori som er i vinden for tiden, er «viral interferens», nemlig at virusene utkonkurrerer hverandre.

Og da kommer de ikke samtidig, men muligens etter hverandre.

Det høres ikke bra ut med stadige virusangrep heller. Men for å at vi skal unngå tiltak, kan ikke alt toppe seg samtidig.