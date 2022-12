Leder

La førsteklassingene leke

MINDRE FRI LEK: Seksårsreformen er under evaluering. Første delrapport i arbeidet ble lagt frem av forskere ved OsloMet. Den viser en kraftig økning i bokstavlæring for førsteklassinger.

Det er blitt mer bokstavlæring og mindre fri lek for fem- og seksåringer allerede det første halvåret på skolen. Det er urovekkende.

Seksårsreformen SeksårsreformenI 1997 ble det gjennomført skolereform i Norge. Den innebar blant annet tidligere skolestart og 10-årig grunnskole. Fra 1. august 1997 ble skolestarten senket fra syv år til seks år. er evaluert 25 år etter innføringen. Fasiten er at det ikke har gått som planlagt.

Evalueringen viser at det er blitt mye mer bokstavlæring for førsteklassinger enn det som var intensjonen.

Forutsetningen for å sende seksåringer på skolen var at det første skoleåret skulle være førskole med dertil hørende pedagogikk. Deriblant en skolehverdag på barnas premisser med fri og naturlig lek og førskoleaktiviteter.

Det er førsteklasse som skulle forberede barna på skolen, for det var ikke alle barn som hadde like forutsetninger ved skolestart.

Denne planen var et politisk kompromiss med venstresiden i politikken. Det var stor frykt for «skolifisering» ikke bare av seksåringer, men også barnehagebarn.

Den frykten viser seg å være begrunnet.

Hele 97 prosent av lærerne i evalueringen utført i 2021 svarer at de lærer seksåringene lesing og skriving daglig eller flere ganger i uken. Til sammenligning var det 37 prosent av lærere som gjorde det samme i 2001.

Det er oppsiktsvekkende at lærere flest forventer at de yngste elevene skal kunne lese og skrive enkle ord allerede før sin første jul på skolen.

Læringstrykket kommer neppe fra lærerne selv, dette er en forventning hos skoleeier. Lærere er lite involvert i overgangen fra barnehage til skole, viser evalueringen.

Den frie og naturlige leken som var lovet å prege førsteklassingene er i stadig større grad blitt erstattet av lærerstyrt og organisert lek. Det betyr at barna må lytte mer og utføre oppgaver i regi av læreren.

Samtidig er det positivt at det har kommet til bedre og mer varierte arbeidsformer. Fagfornyelsen som ble innført i 2020 legger større vekt på lek for de yngste. Men spørsmålet er om føringene i fagfornyelsen er sterke nok på dette punktet.

De yngste førsteklassingene er fortsatt fem år når de begynner på skolen. Mange strever med å sitte i ro og tilpasse seg overgangen fra barnehagen til skolen.

Hverken de eller deres klassekamerater trenger å lære å lese og skrive før sin første jul på skolen. De trenger å finne skolegleden.

De yngste barna trenger å føle seg trygge. De trenger å etablere tette bånd til læreren, føle at de blir sett, hørt og rettferdig behandlet. Skal dette skje må læreren ha frihet og fleksibilitet i klasserommet.

Det er dette som legger grunnlaget for førsteklassingenes mestringsfølelse og motivasjon. Når små barn presses gjennom en skolehverdag de ikke er modne for, preger det resten av skolegangen.

Det er bekymringsfullt når læringstrykket er blitt så høyt for de yngste elevene. Det er i strid med forutsetningene for skolereformen fra 1997. Lek og læring går hånd i hånd. Lek og særlig fri lek er viktig både for språkutvikling og for kognitiv læring.

Derfor bør funnene i evalueringen tas på alvor. La seksåringene bestemme mer over sin egen skolehverdag. En myk start er en god start.