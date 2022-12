Leder

Fornuftig om skatt

Vi trenger et bredt forlik om skatt. Politikerne må legge vekk gamle kjepphester, og gjøre det som er rett. Ikke det som er populært i øyeblikket.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Skatteutvalget har levert en solid innstilling. Et innstilling som ikke har sett hen til hva som er mulig ut fra dagens politiske virkelighet. Men ut fra hva som kan være et helhetlig og fornuftig skattesystem, som både sikrer verdiskapning i fremtiden, og sørger for en mer rettferdig fordeling.

Utvalget går rett inn i de mest omstridte og aktuelle spørsmålene. Som formuesskatt og skatt på arv. Det er klokt både å senke formuesskatten (noe venstresiden og Ap ikke vil) og å gjeninnføre en skatt på arv (som særlig høyresiden er intens motstander av).

Formuesskatten har noen negative virkninger på deler av næringslivet. Men motstanderne av denne skatten har ikke klart å komme opp med gode alternativer for hvordan de rikeste i landet skal skattlegges dersom den fjernes.

Mens en gjeninnføring av skatt på arv vil redusere en av store skaperne av ulikhet i vårt samfunn – mellom dem som arver sine foreldre, og de som ikke gjør det. Dette gjelder også folk flest, ikke bare de svært velstående.

Arbeidslinjen fremheves

Utvalget foreslår også mer skatt på bolig. Dette er et fornuftig grep, som de aller fleste politikere har skygget unna gjennom flere tiår. De vet at dette slår dårlig an blant velgerne. Men for de aller fleste vil summen de må betale i boligskatt være ganske lav. For mange vil den bli oppveid av mindre skatt på arbeidsinntekt.

Utvalgsleder Ragnar Torvik overrakte i går Skatteutvalgets innstilling til finansminister Trygve Slagsvold Vedum,

For utvalget ser dette i sammenheng- skatt på arbeid vs. skatt på formue. Arbeidslinjen fremheves – det skal lønne seg å jobbe. Derfor foreslås det mindre skatt på arbeidsinntekt, og mer skatt på forbruk, og på deler av formuen. Som bolig, og arv.

Nordmenn har mye av sin formue i boligen sin. Vi investerer mindre enn mange andre i aksjer og annet som bidrar til mer penger inn i vårt eget næringsliv. Eiendom har altfor lenge vært skattlagt mindre enn annen formue. Denne skjevheten foreslår utvalget å rette opp i. Det er godt nytt.

Generasjonsregnskapet

Norge får stadig flere, og stadig mer velstående, pensjonister. De har i dag lavere skatt enn lønnstagere. Utvalget ønsker å skjerpe skatten for dem med høye pensjoner, og skjerme de med lav pensjon. Det skal også bli lettere for pensjonister å jobbe ved siden av pensjon.

Dette er å ta generasjonsregnskapet på alvor. Skal fremtidens arbeidstagere klare å bære fremtidens pensjonister, må det tas noen grep. Så langt vi kan se, innebærer utvalgets forslag en mer rettferdig fordeling, også mellom generasjonene.

Et utvalg avføder gjerne nye utvalg. Også dette – med forslag om et eget nytt utvalg om klima og sirkulærøkonomi. Dette er et viktig tema, som både trenger og fortjener økt oppmerksomhet.

Nå handler det om politisk vilje. Om hvorvidt de store partiene på begge sider klarer å gå fordomsfritt inn i diskusjonene om fremtidens skattemodell. Om de ser lenger frem enn neste valg. Det bør de. Det fortjener både næringslivet og alle vi som bor i dette landet.