Nå er det samling i bånn

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

FOLKETS HUS (VG) Et skadeskutt Ap biter tennene sammen. For om fire måneder er det valg. Da må de redde seg, de som kan.

Det ble ikke bråk, slik mange spådde før Aps landsmøte denne uken. Personstriden og maktkampen som preget dagene i forkant, var som blåst bort. I stedet ble det snakket om politikk. I stort og smått. Om krig i Europa, og om vern av strandsoner på Sørlandet.

Landsmøtesalen er full av ordførerkandidater og andre som står på Aps lister til høstens kommunevalg. De er tjent med at partiet deres fremstår samlet og sterkt. De vet at velgerne ikke liker et parti i strid med seg selv. Derfor har de ikke råd til mer splid og konflikt akkurat nå.

Hadia Tajik og Trond Giske

Det betyr ikke at de underliggende spenningene er borte. Eller at deltakerne på Aps landsmøte er fornøyd med tingenes tilstand. Men partiet har gitt Jonas Gahr Støre har et lite pusterom. Han kan gå sommeren og høsten i møte med et parti i ryggen som er mest opptatt av å gjøre et godt valg i september.

Nyvalgt nestleder Tonje Brenna representerer sammen med den andre nyvalgte nestlederen, Jan Christian Vestre, et generasjonsskifte.

Støre har lykkes i å få det laget han ønsket seg. Med to nye nestledere som fremstår vitale og energiske. Og ikke minst - som er umerket av tidligere opprivende og vonde stridigheter. Hverken Tonje Brenna eller Jan Christian Vestre var involvert i den bitre personstriden mellom Hadia Tajik og Trond Giske høsten 2017.

Den endte med at daværende nestleder Trond Giske måtte gå av, etter å ha brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. I manges øyne hadde også den andre nestlederen, Hadia Tajik, blitt en splittende figur. I årene etter #metoo-høsten og vinteren har det vært snakket om “Kretsen rundt Hadia” og “Kretsen rundt Trond”.

De grå kompromissene

Med de to nye nestlederne puster mange i partiet lettet ut. De håper at punktumet omsider er satt for den ødeleggende og giftige striden. Med gjensidig mistenkeliggjøring, der partifeller har plassert hverandre i ulike leirer. Der det ofte har vært viktigere hvilken krets folk tilhørte enn hva de faktisk mente.

Nå biter de tennene sammen i Ap. Det gjelder å holde sammen frem mot valget om fire måneder.

Betyr det at det er slutt på all personstrid? Så enkelt er det ikke. Ap er et parti der det alltid er kamp om makt og posisjoner. Der interesser brytes mot hverandre. Der kompromisser meisles ut. Der de som forsvarer oljeindustrien og de som er opptatt av klima braker mot hverandre - og resultatet ofte blir løsninger som ingen av dem egentlig er helt fornøyde med.

Men som begge parter kan leve godt med, fordi de vet at helheten er ivaretatt. Og ikke minst - fordi de vet at med Aps størrelse og tyngde er det stor sannsynlighet for at politikken faktisk blir gjennomført.

Partiet har tradisjonelt tatt opp i seg folk fra alle samfunnslag, og fra alle deler av landet. Med slagord som “By og land. Hand i hand.” Og med stor troverdighet både blant arbeidsfolk og blant næringslivsledere, blant bønder og byfolk.

Tok partiet tilbake

Eller et stort telt med plass til ulike folk og ulike meninger, som nyvalgt nestleder Tonje Brenna uttrykte det i sin tale til landsmøtet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt under landsmøtet det mange mente var hans beste tale noensinne.

Så kanskje er det omvendt. Kanskje har det vært for lite interessekamp gjennom de siste årene. Sårene fra 2017 ser ut til å ha gjort både Støre selv og resten av det sentrale partiapparatet redde for uenighet. Støre har tidvis fremstått utydelig og pregløs. Han har virket mer komfortabel på besøk i utlandet, enn i de politiske debatten her hjemme.

Men denne helgen har han tatt partiet tilbake. I hvert fall for en stund. Ved landsmøtets åpning holdt Støre det mange omtalte som den beste talen de har hørt fra hans munn. Med praktisk hverdagspolitikk - og samtidig med ferske inntrykk fra møte med Ukrainas president dagen i forveien.

Freden kan bli kortvarig

Støre gikk rett inn i et av de store stridsspørsmålene på dette landsmøtet: Det må lønne seg å jobbe. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland var den som skapte arbeidslinjen som begrep, på midten av 1990-tallet. Men innholdet har ligger fast i arbeiderbevegelsen - alltid. Fra begynnelsen av oppsummert i slagordet «Gjør din plikt. Krev din rett.»

Velferdsstaten handler om gjensidighet. Om gjensidig nytte. Om tillit. Folk flest må oppleve at velferdsstaten er rettferdig. Den hviler på at de som kan bidra, skal gjøre det. Mens de som ikke er i stand til det, skal få hjelp av fellesskapet til å leve et verdig liv. Samtidig som det ikke kan være slik at det å gå fra offentlige ytelser til jobb, fører til mindre penger på konto hver måned.

Aps landsmøte holdt fast på arbeidslinjen. De som ønsket å skrote den, vant ikke frem. Til gjengjeld fikk de gjennomslag for å heve de laveste ytelsene, og til å bedre noen av ordningene som hjelper dem som har dårligst råd. Igjen - et kompromiss der ulike interesser veies mot hverandre.

Ap ser ut til å komme ut av landsmøtet med færre konflikter og mindre personstrid. Det er samling i bånn nå. Men dersom Støre og hans folk ikke klarer å løfte partiet frem mot høstens kommunevalg, kan freden bli kortvarig.

