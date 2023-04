Kommentar

Vladimir den modige

DØMT: Vladimir Kara-Murza under en fremstilling i retten i Moskva i oktober 2022.

Moskvaprosessen mot Vladimir Kara-Murza viser et fryktsomt regime. Det står i skarp kontrast til det store personlige mot som Kara-Murza demonstrerer.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den internasjonalt kjente journalisten, forfatteren og demokratiforkjemperen ble mandag dømt til 25 års fengsel i en domstol i Moskva. Han ble funnet skyldig i å ha kritisert den russiske krigføringen i Ukraina.

I Vladimir Putins Russland kalles dette for høyforræderi. Det finnes ikke rom for ytringsfrihet i det autoritære systemet. De siste russiske opposisjonelle skal knebles for enhver pris. Kara-Murza fikk den hardeste straff domstolen kunne utmåle, helt i tråd med påtalemyndighetens krav.

MINNE: I 2021 la Vladimir Kara-Murza ned blomster på åstedet for drapet på opposisjonsleder Boris Nemtsov. Nemtsov ble i 2015 skutt og drept på en bro like ved Kreml.

Dommeren ville at den tiltalte skulle uttrykke anger. Kanskje kunne det gitt ham en straffereduksjon? Men i sin forsvarstale sto Kara-Murza for alt han hadde sagt. Han angret ingenting. Han var stolt av det han har sagt.

– For en person som ikke har begått noen forbrytelser vil frikjennelse være den eneste rettferdige dom. Men jeg ber ikke retten om noe. Jeg vet hva dommen blir.

I sosiale medier har Kara-Murza omtalt tiltalen som grunnløs, ulovlig og politisk motivert. Han påpeker at det han har sagt om krigen er åpenbare og bekreftede fakta.

– Jeg forstår ikke hvordan offentlig kritikk av myndighetene kan kvalifisere som høyforræderi.

Det gir bare mening i et regime som ikke tåler å høre sannheten. Å snakke sannhet til makten er forbudt i dagens Russland. Det er å anse som forræderi. Krigen skal ikke omtales som annet enn en spesiell militæroperasjon. Kritikk er kriminalisert.

I OSLO: Vladimir Kara-Murza på pressekonferanse ved åpningen av Oslo Freedom Forum i 2016.

Ifølge hans forsvarer bygger tiltalen på uttalelser Kara-Murza kom med i taler i flere taler i vestlige hovedsteder. Aktor mente at han hadde diskreditert Putin og det russiske militære, og slik skadet Russlands interesser.

Kara-Murza samarbeidet tidligere med en annen opposisjonspolitiker, Boris Nemtsov. Han ble drept på gaten i Moskva i 2015. Kara-Murza ble forsøkt forgiftet i 2015 og 2017. Det samme skjedde med Aleksej Navalny som for tiden soner en fengselsstraff på 11 år.

De internasjonale reaksjonene på prosessen og dommen er selvsagt sterke. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier det er en dypt alarmerende og hard dom for å utøve retten til ytringsfrihet. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber russiske myndigheter løslate ham umiddelbart. EUs utenrikssjef Josep Borrell mener at dommen viser hvordan russiske domstoler blir misbrukt til politiske formål. Det amerikanske utenriksdepartementet karakteriserer tiltalen som falsk og et grovt brudd på menneskerettighetene.

Kara-Murza har i mange år ført en utrettelig og uredd kamp for demokrati og menneskerettigheter i Russland. Hans modige ord i domstolen vil bli husket. Han viser verden at det finnes et annet og bedre Russland.

Kara-Murza sa i sitt sluttinnlegg at han er i fengsel for sine politiske meninger. Men fremtiden er ikke bekmørk, slik han ser det:

– Jeg vet også at dagen vil komme da mørket som har lagt seg over landet vårt, kommer til å lette.

