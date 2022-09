JA TIL EKSAMEN: Dersom eksamen avlyses i år igjen, blir enda et elevkull sendt ut av videregående uten en eneste eksamenserfaring i bagasjen, skriver Oda Oline Omdal i dag.

«25 under 25»: Selvfølgelig skal vi ikke avlyse eksamen igjen

Debatten om eksamen skal avlyses eller ikke er igjen aktuell. I et innlegg i VG den 15. september skriver elev Rebekka Kjelsrud at eksamen bør avlyses i år igjen, som en konsekvens av lærerstreiken.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ODA ELINE OMDAL, Unge Høyre

Det er så klart urettferdig at streiken går ut over elevene, og at elever igjen mister verdifull tid på skolen.

Likevel løses ikke dette ved å avlyse eksamen.

Eksamen er den eneste vurderingsformen som vurderer uavhengig av hvem, du er, hva du har klart tidligere og hvilken relasjon du har til læreren din.

Det er den eneste vurderingsformen som ikke avhenger av trynefaktor.

Dersom eksamen avlyses i år igjen, blir enda et elevkull sendt ut av videregående uten en eneste eksamenserfaring i bagasjen.

Elever fortjener bedre enn det.

Det er lett å si at man vil slippe å ha eksamen, men konsekvensene av nok en avlysning vil være veldig store.

Et argument for å avlyse eksamen igjen er at undervisningsgrunnlaget har vært veldig variert.

Dette finnes det løsninger på, om man ønsker å finne dem.

Om undervisningsgrunnlaget er forskjellig, er det fullt mulig å lage lokalt tilpassede eksamener.

Jeg oppfordrer regjeringen til å se konsekvensene av nok en avlysning.

En avlysning vil både frata elever muligheten til en rettferdig karakter på vitnemålet, og en viktig erfaring til studielivet.

Ikke avlys eksamen.