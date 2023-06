Vi vet at en restriktiv alkoholpolitikk virker, skriver Sarah Jul-Rasmussen (23), styreleder i Juvente.

Nei, alkoholsalget stenger ikke for tidlig!

Når man ønsker utvidet alkoholsalg, tar man ikke stilling til hva det egentlig koster oss, både som individer og samfunn.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SARAH JUL-RASMUSSEN (23), styreleder i Juvente

Jeg er ikke enig med deg, Adrien, når du skriver at åpningstider for salg av alkohol, ikke er verdens viktigste sak.

Faktisk, så mener jeg at det er nettopp en av de viktigste sakene.

Les innlegget Jul-Rasmussen svarer på her:

Les også Alkoholsalget stenger for tidlig! Dagens ølsalg og åpningstider for Vinmonopolet er altfor begrensede.

Når du og Unge Høyre fremstiller Vinmonopolet og ølsalgets åpningstider som ikke noe mer enn en ubeleilighet som begrensers folks frihet i en travel hverdag, så blir jeg bekymret.

For dere utelater mange viktige og veldig gode poenger for å nettopp beholde de «strenge» åpningstidene vi har i dag.

Jeg har hentet litt oppdatert fakta hos Actis, og der kan vi lese at selv med dagens restriktive alkoholpolitikk så koster alkoholen den norske stat mellom 80-100 milliarder i året.

Verdens Helseorganisasjon har meldt om at alkohol øker risikoen for over 200 sykdommer hos personer som drikker.

Og jo tidligere man begynner og drikke, jo større sjanse er det for økt risiko for depresjon, angst og uro.

Hva mener du, stenger alkoholsalget for tidlig? Ja Nei Bryr meg ikke

For ikke å snakke om at det er mellom 50.000 og 150.000 barn som lever med en eller flere voksne som har så alvorlige alkoholproblemer at det går ut over deres evne til å ta vare på barna sine.

Tror du og Unge Høyre at disse tallene kommer til å bli mindre hvis vi gjør det lettere å få tak i alkohol?

Dette er nok fakta som du er klar over, i det minste håper jeg det. Dette gjør deres utspill om utvidede åpningstider enda mer bekymringsverdig.

Det er slike ensidige holdninger og meninger som bidrar til å normalisere det allerede høye alkoholkonsumet som preger den norske kulturen, uten å ta stilling til hva det egentlig koster oss, både som individer og samfunn.

Les også Jeg drakk jo ikke til frokost? Jeg hadde ikke ofret forholdet mitt til alkohol en tanke, før jeg havnet på legevakten med 3,2 i promille.

Nordmenns drikkevaner i dag koster staten flere milliarder: Det gjør oss mer eksponert for sykdom, og barn lider under avhengigheten til sine omsorgspersoner.

Så vi vet at en restriktiv alkoholpolitikk virker. Forebygging er en av de viktigste verktøyene vi har i verktøykassa.

Ifølge FHI er begrensing av åpningstidene på Vinmonopolet og ølsalget en av de mest kraftfulle virkemidlene vi har for å dempe alkoholkonsumet, og dermed redusere skadeomfanget alkoholen fører til. Og det anser jeg som svært positivt.

Innledningsvis skriver du at åpningstidene på ølsalget og Vinmonopolet ikke kommer til å forebygge fattigdom, og akkurat det skal jeg gi deg helt rett i.

Snarere tvert imot, så tror jeg utvidede åpningstider vil bidra til mer fattigdom, noe som er godt dokumentert i en rapport fra 2019 levert av FORUT og SERAF.

Nettopp derfor er faktisk dette en av verdens viktigste saker.