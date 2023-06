SVARER: – Å kun definere «woke» som en kamp mot diskriminering, blir rett og slett litt for enkelt, mener Maria Zähler.

Woke-debatten: Nei, Simen – så enkelt er det faktisk ikke

Simen Bondevik sier han prøver å se saker fra andre menneskenes perspektiv. Mitt budskap er; prøv igjen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MARIA ZÂHLER, Frp

Simen Bondevik har helt sikkert de beste intensjoner, men kritikken mot «woke» har han ikke forstått.

I sin kronikk i VG denne uken viser han med sine ord at han tror at vi som er kritiske til «woke» er redde for at det skal bli mindre diskriminering i samfunnet.

Problemet her er at Bondevik ikke tar innover seg at hans forståelse av hva «woke» er, ikke stemmer overens med hvordan kritikerne ser på «woke».

Vi opererer med helt ulike forståelser.

Nei, Bondevik, det er faktisk ikke sånn at alle de 68 prosentene som definerer seg som «antiwoke» ikke ønsker seg et samfunn med mindre diskriminering.

Info Dette er «Woke»-debatten: Den siste tiden har det vært mye snakk om «woke» og «antiwoke»: * Woke er et begrep som oftest brukes i sammenheng med politisk korrekthet. Ordet Woke («våken, oppvåknet») er opprinnelig et amerikansk ord som betyr å være årvåken og på vakt. Det ble opprinnelig ansett som en positiv egenskap, men har i senere tid fått en negativ klang. * «Antiwokere» er de som plasserer seg tydelig på den andre siden i en pågående «kulturkrig» med utgangspunkt i begrepet woke. De mener woke har gått for langt. VG har laget flere saker om woke og antiwoke, blant annet om Sunniva Sæterdalen (18) og Nhan Nguuyen Huynh (22) som identifiserer seg som «antiwoke». Tidligere har også Jack Chen (20) erklært krig mot «woke». På Unge Meninger har vi publisert flere saker om woke denne våren: I mars meldte VGs debattjournalist Selma Moren i VG at hun er woke. I april skrev Kitty Theobald Gjerland at kanselleringskulturen skremmer henne. I juni publiserte VG et innlegg fra Simen Bondevik, som meldte at han er woke og stolt av det. Vis mer

Å kun definere «woke» som en kamp mot diskriminering, blir rett og slett litt for enkelt.

Jeg tror at de aller fleste av oss er enige i det Martin Luther King Jr. sa, da han snakket om sin drøm om et samfunn der etnisitet ikke ble vektlagt:

«I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.»

Dette er et sitat jeg tror de aller fleste vil kunne skrive under på. Men det er også et sitat som skaper debatt i dag.

For mange av oss, inkludert meg selv, så fremstår det som selvsagt at vi må strebe etter å ikke vektlegge ytre karakteristikker som hudfarge, eller etnisitet.

Det som betyr noe er hvordan folk er, og ikke hva de er – enkelt sagt.

Dette er nok noe vi må jobbe med. Inn-gruppepreferansen, altså preferansen for folk i sin egen gruppe, lever – og absolutt ikke bare i Vesten. Vi bør alle bestrebe oss på å ikke dømme folk. for hvilket kjønn, hvilken legning eller etnisitet de tilhører.

Men dette såkalte «fargeblinde» budskapet er i dag foraktet og forhatt av «woke»-aktivister. For mange som kaller seg «woke», eller som ser på seg selv som aktivister for sosial rettferdighet, ønsker seg ikke et samfunn fritt for diskriminering, der kjønn eller etnisitet ikke vektlegges.

De vil ha reparasjoner. Kvotering. De står for et representasjonshysteri, der man av en grunn mange andre ikke forstår mener det må være veldig jevnt fordeling av kjønn og etnisitet i for eksempel styrerom.

Er du woke? Nei Ja Ca 50 prosent

Info Bakgrunn: Hva er «woke»? Woke («våken, oppvåknet») er opprinnelig et amerikansk ord som betyr å være årvåken og på vakt. Det ble popularisert av flere svarte artister og forfattere i forrige århundre gjennom uttrykket «stay woke». I moderne tid har uttrykket blitt brukt av svarte artister og Black Lives Matter-bevegelsen, spesielt etter amerikansk politi drepte Michael Brown i 2014. I ettertid av drapet har ordet woke blitt hyppig brukt av støttespillere som ønsker å vise at de er informert og oppmerksom på rasisme, sexisme og sosial forskjellsbehandling, gjerne rettet mot minoriteter over hele verden. Men de siste årene har det i større grad blitt benyttet som et nedsettende skjellsord – særlig fra den politiske høyresiden – for at årvåkenheten på venstresiden har gått for langt. Bare hver tredje nordmann vil betegne seg som woke, ifølge Respons Analyse. Vis mer

«Woke» kan se ut som en kamp for resultatlikhet. Ikke like muligheter, likhet for loven og individualisme.

«Woke» kan for mange av oss fremstå som en ny form for gruppetenkning, ispedd med foraktfulle holdninger overfor «hvite» menn.

Og noen opplever nok også at de blir hengt ut som rasister, fordi de mener at innvandring bør modereres. Og vi er uenige.

Men det betyr ikke at vi godtar diskriminering – eller at vi ikke vil ha mindre diskriminering i samfunnet, eller at vi er enige med ytterliggående folk som Andrew Tate. Ofte tvert imot.

Det er ikke sikkert at alle som sier de er «woke» kjenner seg igjen i det jeg skriver her – men dette er et litt annet perspektiv enn det Bondevik presenterer.

Nei, det er faktisk ikke så enkelt som at folk som er kritiske til «woke»-idéer, bare ikke ønsker seg et samfunn med mindre diskriminering.

Bondevik skriver at han prøver så godt han kan å se saker fra andre perspektiver enn sitt eget. Vel, her kan han prøve noe hardere.

Vil du lese flere saker om woke og antiwoke? Se lenkene under:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post