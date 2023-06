Leder

Pride angår oss alle

STO SAMMEN: Folk samlet seg og la ned blomster i dagene etter terrorangrepet i Oslo sist sommer.

Det er skremmende og nedslående at hets og trusler om vold mot skeive økte i tiden etter terrorangrepet i Oslo sist sommer. Det viser hvor viktig det er at vi som enkeltmennesker og samfunn står sammen opp mot de som vil atskille oss.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Pride handler om frihet, kjærlighet og stolthet. For ett år siden, under Pride i Oslo, ble vi vitne til et sjokkerende og grufullt terrorangrep som rystet samfunnet.

En feiring av kjærligheten ble møtt med hat og vold.

Vi vet at skeive blir grovt diskriminert og straffeforfulgt i andre deler av verden. Vi vet at det også i vestlige land har vært flere tilfeller i senere år av vold og terror rettet mot skeive. Men vi trodde knapt at det kunne skje her.

VISTE PRIDE: Det planlagte Pride-toget i Oslo ble stanset ifjor, med henvisning til sikkerheten etter at to ble drept og over 20 såret i et terrorangrep. Men mange deltok i et alternativt tog.

Mange viste solidaritet med Pride etter skytingen i Oslo. Men det vekket åpenbart også andre reaksjoner.

Det siste året har det vært en kraftig økning i hatmeldinger og grove trusler mot skeive.

Ifølge Politiets årsrapport for 2022 var det en tredobling av antallet anmeldelser av hatefulle ytringer på grunn av seksuell orientering i siste halvår i fjor, sammenlignet med årets første seks måneder.

Det totale antallet anmeldelser angående hatkriminalitet økte med 13 prosent i fjor i forhold til 2021.

I første halvår har det vært flere straffesaker som angår seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk enn i samme periode i fjor. Trusler må tas på største alvor. Ord kan lede til handling. Vi vet hva konsekvensene i verste fall kan bli.

INTERNASJONAL KAMP: Folk holder et gedigent Pride-flagg under en markering i Ciudad Juarez i Mexico 18. juni.

Det handler om en grunnleggende trygghet. At ingen skal oppleve frykt for å være seg selv.

I disse dager handler det om at alle som deltar i Pride-markeringene skal kunne gjøre det i trygge og sikre rammer. Politiet har selvsagt en sentral oppgave i å sørge for sikkerheten under arrangementene. Men vi har alle et ansvar for å fremme et mer inkluderende og tolerant samfunn.

Når noen blir hetset og truet på grunn av seksuell orientering må vi oppfatte det som et angrep på oss alle. Det er på lik linje med å angripe noen for religiøs tro eller etnisk bakgrunn.

Mangfoldet er styrken i det liberale demokratiet. Det er en selvfølge at alle som tilhører en minoritet skal kunne leve frie og trygge liv. Pride er en feiring av en av de grunnleggende menneskerettighetene. Dette må vi alle verne om.

