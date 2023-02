Kommentar

En mislykket prøveballong

MADE IN CHINA: Den kinesiske ballongen på himmelen over Billings i Montana 1. februar.

Forholdet mellom USA og Kina var dårlig og anspent fra før. En kinesisk ballong over Amerika skapte ingen feststemning. Snarere tvert imot.

Bare timer før avreise avlyste utenriksminister Antony Blinken en lenge planlagt reise til Beijing. Det skulle ha vært det første besøket av en amerikansk utenriksminister siden 2018.

Hensikten med reisen var å sette opp det USA kaller for et rekkverk i forholdet. Noen grensestolper som står fast og som begge land anerkjenner, uansett dyp uenighet og intens konkurranse.

Med en diger ballong ødela Kina for det forsøket. USA kaller det en spionballong. Kina hevder at det er en værballong på avveie. I så fall kunne Beijing ha informert Washington i god før den store hvite ballongen ble synlig over det nordlige USA.

TIDLIGERE MØTE: USAs utenriksminister Antony Blinken i Bali 8. juli 2022 der han møtte sin kinesiske kollega Wang Yi.

Det er ingen grunn til å være sjokkert over at Kina spionerer på USA, og på mange ulike måter. Alle stormakter spionerer. Noen anvender endog ballonger, selv etter at satellitter kom i bruk. Ballonger ble brukt for å spionere på motparten i begge verdenskriger og under den kalde krigen.

Den virkelige årsaken til at Blinken holder seg hjemme er at Joe Bidens administrasjon ikke ønsker å fremstå svak i forhold til Kina. De vet hva republikanerne ville ha sagt hvis Blinken hadde oppsøkt ledelsen i kommunistpartiet, kort tid etter at Kina var blitt tatt på fersken med ballongen.

Bidens politiske motstandere anklager ham for å være ettergivende i forhold til Kina. Men Biden har videreført handelssanksjoner som Donald Trump innførte, og på noen områder har han strammet ytterligere inn.

ANSIKT TIL ANSIKT: Presidentene Xi Jinping og Joe Biden møttes i Bali i Indonesia i forbindelse med G20 møtet 14. november 2022.

USA og Kina er engasjert i en intens konkurranse, politisk, økonomisk og militært. Det handler om å være den ledende globale makt i det 21. århundre. Den som vinner dragkampen om høyteknologisk dominans blir ledende nasjon.

I dette bildet har ballonger begrenset verdi. I dag finnes det langt bedre verktøy enn spionballonger store som tre busser for å overvåke og samle informasjon. Langt mer interessant er informasjonen på ørsmå mikrochips.

Verden trenger avanserte databrikker til PC-er, biler, smarttelefoner og svært mye annet. Som forbrukere gir vi store teknologiselskaper tilgang til enorme mengder personlig data. Slik informasjon har stor kommersiell verdi. Det kan også potensielt bli misbrukt av fremmede makter.

VERDENSLEDENDE: Datachips på utstilling i Taiwan Semiconductor Research Institute i Hsinchu.

I oktober innførte Biden strengere regler for teknologieksport. USA skal ha fått med seg Japan og Nederland på en avtale som begrenser eksporten av komponenter til Kinas produksjon av databrikker, men dette er ikke blitt bekreftet offentlig.

Biden vil ikke lenger gi amerikanske selskaper lisens for å selge teknologi til det ledende kinesiske telekommunikasjonsselskapet Huawei. Når gamle lisenser løper kan det bety total boikott.

I de første tiårene etter andre verdenskrig var amerikanske vitenskapsfolk verdensledende i utviklingen av elektroniske komponenter. Men Asia fikk et teknologisk forsprang i produksjonen av avanserte databrikker.

Ett selskap, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, dominerer verdensmarkedet for de mest avanserte databrikkene. En stor del av produksjonen finner sted på Taiwan, øya som kommunistledelsen i Kina insisterer på skal bli en del av Folkerepublikken. Med makt om nødvendig.

Det skaper en sikkerhetspolitisk og økonomisk risiko for USA og Europa.

KINESISK: Statsansatte i USA kan ikke ha TikTok på sine tjenestetelefoner eller pc’er.

Pandemien forstyrret både produksjonen og de globale leveringskjedene. Blant annet måtte bilprodusenter i Europa og USA redusere produksjonen på grunn av mangel på databrikker. Både USA og EU prioriteter nå å bli mer selvforsynte med kritisk viktige komponenter.

Kina forbyr Google og blokkerer vestlige nyhetsmedier. Beijing tillater ikke Twitter eller noen andre vestlige sosiale medier. Kina har egne sosiale medier og de blir strengt overvåket av sensuren. Etterretningsloven fra 2017 krever at kinesiske selskaper skal utlevere informasjon som angår nasjonal sikkerhet. Det er et tøyelig begrep.

Nå slår USA tilbake. Den kinesiske teknologi-giganten Huawei ble utestengt fra å bygge ut 5G nettet i USA og nå har president Joe Biden innført nye strenge restriksjoner mot selskapet. Det er forbudt for offentlig ansatte å laste ned kinesiske TikTok på tjenestetelefoner og datamaskiner. Det er lagt frem et lovforslag i Kongressen om å forby den populære appen, som 100 millioner amerikanere har lastet ned.

SANKSJONER: USA har innført flere strenge sanksjoner mot det kinesiske gigantselskapet Huawei. Her fra en teknologimesse i Beijing i 2021.

Biden undertegnet 9. august 2022 den såkalte CHIPS and Science loven etter at den var blitt vedtatt i Kongressen. Et viktig element er at det skal investeres 52 milliarder dollar, over 500 milliarder kroner, i forskning, utvikling og produksjonsanlegg for avanserte databrikker.

USA begrunner strenge restriksjoner på teknologieksport til Kina med at avanserte databrikker brukes i moderne våpen. Amerikanerne vil beholde sitt forsprang når det gjelder avanserte forsvarssystemer.

Blinkens reise til Beijing denne helgen skulle bidra til større forutsigbarhet i forholdet mellom verdens to mektigste land. Det var før Kina sendte ut en prøveballong og Bidens spinkle rekkverk falt ned.