«25 under 25»: Prisstigningen går ekstra hardt ut over studentene

Studenter er en av gruppene i samfunnet som til vanlig har aller dårligst råd. Derfor går slike prisstigninger vi ser i år ekstra hardt utover oss.

IDA LUTRO (21), Leder i Velferdstinget Vest

Etter et år med en minister som viser åpenbart mangel på interesse for egen sektor er det ikke overraskende at budsjettet legges frem uten en enkelt bedring for studenters økonomi.

Forutsigbarheten gjør det derimot ikke mindre galt.

Studenter er en av gruppene i samfunnet som til vanlig har aller dårligst råd, derfor går slike prisstigninger vi ser i år ekstra hardt utover oss. Mens prisstigningen det siste året har vært på 6,8 posent, har studiestøttens justering vært på 2 posent.

En trenger ikke være mer enn en halvstudert røver for å forstå at det byr på seriøse problemer.

Men siden ministeren og regjeringen ikke ser ut til å innse dette alvoret tenkte jeg å presentere en meny med svært enkle tiltak som raskt kan gjøres og vil forbedre studenters levestandard.

Menyen er bredt sammensatt og det er bare å velge, gjerne flere:

Knytt studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden (G) og skru moderat opp til 1,25G.

Grunnbeløpet i folketrygden er det beløpet en rekke statlige utbetalinger måles etter, for eksempel pensjon og trygd. Beløpet skal enkelt forklart følge generell lønnsvekst. Dersom studiestøtten blir knyttet til G blir studenters situasjon altså betraktelig nærmere vanlige folks forhold.

Dette ville bremset utviklingen hvor studenter får stadig dårligere kjøpekraft. Da kan vi senere også diskutere hvor i forhold til G studenter bør ligge, gjerne over fattigdomsgrensen (rundt 2G). Blir det for mye for langt kan vi legge oss på nivået studiestøtten var da ministeren selv studerte ved NTNU, nemlig 1,5G. Akkurat nå ligger studiestøtten på 1,19G, og det synker.

Tilby strømstipend til studenter.



I vår var strømprisene på et skyhøyt nivå og regjeringen så det som nødvendig å gi studenter en ekstra støtte enn hva andre fikk på grunn av den allerede skrantende økonomien vår. I høst er prisene minst like høye og regjeringen mener ikke studenter trenger ytterligere støtte.

Var det en feil i vår eller skal studentene nå måtte tåle en dårligere levestandard? Et strømstipend er en enkel måte å få penger i lomma på studenter som sårt trenger det.

Tilby et rentefritt kriselån.



Dette er virkelig det minste regjeringen kan gjøre. Vi vet studenter sliter med å få alt til å gå rundt. Hver krone må klemmes hardt for å få råd til mat, strøm, leie og livets opphold.

Dersom regjeringen virkelig ikke kan tilby noe som helst støtte til studenter må det opprettes en mulighet for et tilleggslån. Dette bryter med våre ønsker om å ikke få flere lån, men i en situasjon som er så kritisk for så mange studenter må vi tenke nytt.

Her har jeg prøvd å møte regjeringen. Vi ønsker selvsagt at studenter skal få støtte til å leve over fattigdomsgrensen, det vil si drøye 2G.

Men hos en regjering som prioriterer penger på å opprette studieplasser studenter ikke vil ha, (Nesna) heller enn på å bedre studenters levekår, skjønner jeg at vi må være pragmatiske.

Særlig i en situasjon som i dag hvor studenter har dårligere økonomi enn noen gang.

Vi skal fortsatt kjempe for 2G, men akkurat nå må vi kjempe for å få så mange studenter som mulig til å fortsette studiene sine gjennom det som blir en kald og hard vinter.

Dersom regjeringen ikke ønsker å hjelpe, håper vi støttepartiet SV tør å prioritere studentene. Det er sannelig på tide.