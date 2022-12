HASJPOL: – Ved å flytte salget inn i kontrollerte former vil man kunne tilrettelegge salget av cannabis etter de pilarene vi baserer alkoholpolitikken på i dag, nemlig restriktiv og begrenset tilgang, skriver Unge Venstres leder.

Farligst når det er forbudt

Forbudet mot cannabis er det nærmeste et frislipp vi kommer. Å regulere cannabis er å ta kontroll.

ANE BREIVIK, leder i Unge Venstre

Utenfor Norges grenser er ruspolitikken i endring. Vi ser en dreining fra kriminalisering og straff over mot avkriminalisering, helsehjelp og legalisering.

I USA fjerner delstat etter delstat forbudet mot cannabis. Flere av våre naboer i Europa har planer om å legalisere det. Sør-Afrikas høyesterett avgjorde i 2018 at forbudet var grunnlovsstridig.

Til og med det autoritære regimet i Thailand har gjort cannabis lovlig. I samme pennestrøk løslot de tusenvis fra de overfylte fengslene og ga bort én million cannabisfrø.

Med dagens forbudsregime er Norge totalt i utakt med resten av verden, der krigen mot narkotika ser ut til å nærme seg slutten. Men Hadle Rasmus Bjuland fra KrFU vil ikke gi slipp på egne moraliserende standpunkter. Det går på bekostning av skadereduksjon og rusbrukeres verdighet.

Bjuland må gjerne mene at cannabis er farlig. Men det er farligst når det er forbudt.

I 1966 hadde Norge den første innlagte ungdomspasienten ved Statens klinikk for narkomane. Personlig bruk av narkotika ble kriminalisert i 1968, og strafferammen for narkotikalovbrudd ble utsatt for en vesentlig økning i 1972. Nesten parallelt med at Richard Nixon erklærte «war on drugs».

Det første overdosedødsfallet i Norge ble registrert i 1976. I dag dør nesten 300 nordmenn av overdoser, hvert eneste år. De dør som kriminelle, utstøtt og marginalisert av samfunnet.

Flere tiår med forbudspolitikk har lært oss at straff ikke fungerer. Det finnes ingen sammenheng mellom straff eller straffenivå og rusbruk i samfunnet, slik Bjuland synes å tro. Tvert imot har bruk av illegale rusmidler nærmest økt i takt med straffenivået.

Og samtidig som bruken har gått opp, har kriminelle nettverk tjent seg søkkrike. Helt uten hensyn til brukernes ve og vel. I Norge har bruken av syntetisk cannabis eksplodert. I det siste har det vært flere overdoser i Oslo, og det ryktes om at fentanyl er i omløp. Og dette er helt opplagte konsekvenser av dagens ruspolitikk. Skal vi sørge for at stoffene folk tar ikke er livsfarlige, må omsetningen legges et annet sted enn i hendene til kjeltringene.

Cannabis er allerede et relativt vanlig rusmiddel. Hele én av fire nordmenn har prøvd det ut. Legalisering av cannabis vil i så måte føre til at et utbredt rusmiddel blir lagt under kontroll.

Bjuland betegner legalisering og streng regulering som et «frislipp». Men i Norge i dag har vi i realiteten en ukontrollert omsetning av illegale rusmidler. Det finnes ingen kontrollmekanismer som begrenser det svarte markedet, ingen åpningstider, ingen aldersgrenser.

Nettopp ved å flytte salget inn i kontrollerte former vil man kunne tilrettelegge salget av cannabis etter de pilarene vi baserer alkoholpolitikken på i dag, nemlig restriktiv og begrenset tilgang.

Denne uken fylte Vinmonopolet 100 år. De aller fleste, KrFU inkludert, mener nok at regulert omsetning av alkohol er den beste måten å begrense skadelig bruk av alkohol på.

Den samme logikken må også gjelde for cannabis.