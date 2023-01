Kommentar

Ydmykende forestilling

ALLIERTE: Donald Trump og Kevin McCarthy i et møte i Florida i 2018.

Konservative velgere ga republikanerne flertall i Representantenes hus. Partiet takket for støtten med å presentere en ydmykende forstilling i politisk avmakt.

Første arbeidsdag i en ny Kongress er vanligvis en triumferende stund for valgets vinnere. En dag for seremonielle handlinger. Representantene avlegger ed, gjerne med ektefeller og barn til stede.

Slik ble det ikke i 2023. Mot normalt klarte ikke det nye flertall å bli enige om hvem som skal lede arbeidet. Tirsdag ble republikanernes kandidat Kevin McCarthy nedstemt tre ganger. Hver gang fikk demokratenes mindretallsleder Haakem Jeffries flere stemmer, men altså ikke nok for å få flertall.

UPOPULÆR: Representant Kevin McCarthy fikk ikke tilstrekkelig støtte fra sine egne da Representantenes hus skulle velge ny leder på tirsdag.

Når alle er til stede i salen må en kandidat få støtte fra 218 representanter for å bli valgt til speaker, som er leder for Representantenes hus. McCarthy fikk 203 stemmer i de to første valgomgangene og 202 i den tredje. 19 og til slutt 20 republikanere stemte mot McCarthy.

Det er 100 år siden forrige gang et parti ikke klarer å samle seg om en leder. Det som skjedde tirsdag var et historisk lavmål for et parti som vil gjenerobre Det hvite hus og kontroll over Kongressens begge hus. Nå klarer de ikke engang å holde orden i eget hus. Utbryterne skader ikke bare det republikanske parti, men svekker ytterligere folks tillit til Kongressen.

ALTERNATIV: Representant Jim Jordan ler under tirsdagens forsøk på å velge en ny flertallsleder. I siste valgomgang fikk han 20 stemmer.

Det republikanske partiet er blitt en uregjerlig forsamling. Det finnes selvsagt moderate representanter, etterkommere av det som en gang var et ansvarlig konservativt parti. Det et også et stort innslag av politikere som uten forbehold følger Donald Trump. Og noen er kompromissløse provokatører, uten annet mål enn å få oppmerksomhet når de skaper politisk kaos.

Det er den høyreradikale fløyen som nå skaper problemer for McCarthy og partiledelsen. Nesten alle av disse er valgfornektere, det vi si at de ikke aksepterer at Donald Trump tapte presidentvalget i 2020. Det interessante er at de denne gang ikke følger Donald Trumps anbefaling om å velge McCarthy som flertallsleder.

McCarthy er en lojale tilhenger av Trump. Selv om han kritiserte den daværende presidenten etter stormingen av Kongressen tok det kun kort tid før han dro på kanossagang til Mar-a-Lago for å unngå Trumps vrede.

DEMOKRAT: Hakeem Jeffries, demokratenes mindretallsleder, fikk flere stemmer enn republikanernes kandidat.

Uansett hvordan denne striden ender vil republikanernes leder fremstå svekket. McCarthy har allerede gitt etter for mange krav fra ytre høyre fløy, uten at det har hjulpet ham. Det blir en utakknemlig oppgave for ham eller en annen leder å samle gruppen av 222 republikanere om en felles politisk agenda de neste to årene.

Det eneste de kan være enige om er å blokkere for alle nye lovforslag fra Joe Biden, og dessuten starte diverse etterforskninger av presidenten, hans familie og medarbeidere i Det hvite hus. De er på hevntokt etter at det demokratiske flertall to ganger stilte Trump for riksrett.

Velgere som er lei av politisk skuespill, og som heller vil at de folkevalgte skal fokusere på saker som angår deres hverdag, har lite å hente de neste to årene. Det de får er støy og kaos. Ingen viktige politiske vedtak.