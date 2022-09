– Det er på høy tid at kvinnehelse-debatten skal handle om å sikre at kvinner har en frisk kropp å leve med, skriver Rikke Sjølander i dag.

«25 under 25»: Kvinnehelse handler om retten til å leve

Kvinnehelse handler for meg om hver enkelt kvinnes rett til å leve et verdig liv.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

RIKKE SJØLANDER (23), Viken FpU

I dag mangler Norge gode utviklede diagnose- og behandlingsmetoder for flere alvorlige sykdommer hos kvinner.

Det er på høy tid at kvinnehelse-debatten skal handle om å sikre at kvinner har en frisk kropp å leve med.

Uten kvinner i live vil ikke kvinnehelsedebatten lenger ha noe å si.

Norske Kvinners Sanitetsforening opplyser om at den hyppigste dødsårsaken for kvinner i Norge er hjertesvikt.

Den andelen som rammes mest av alvorlig hjertesykdom med døden som konsekvens er kvinner.

Det er godt kjent at hjertesykdom er farlig for menn, men ikke like godt hos kvinner selv om andelen av kvinner som dør er høyere.

Det er bekymringsfullt at vi fortsatt holder fast på behandlingsmetoder som er utviklet med menn som norm.

Når sykdomsstatistikken viser et helt annet behov hos kvinner.

Forskning på hjertesykdom viser at kvinner oftest blir syke 10 år etter menn i gjennomsnitt.

Den typen hjertesvikt kvinner utvikler gir andre symptomer som er vanskelig å oppdage tidlig, samtidig som at de er vanskelig å behandle.

Det blir ikke forsket tilstrekkelig nok på behandlingsmetoder for kvinner, som gjør at vi i dag mangler medisin som kan redusere sykelighet og dødelighet. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom mener at alle mennesker skal leve ett fritt og godt liv.

Vi mener at det er Norges plikt å gi riktig og nødvendig helsehjelp til hele befolkningen.

Her har forskning på kvinnehelse stort å si.

For vi er ikke tjent med å betale dyre summer til et helsevesen, som kun kan behandle halvparten av befolkningen ved alvorlige sykdommer.

Vi må begynne kvinnehelsedebatten med å holde livene til kvinner i behold.

For en for liten satsning til forskning på kvinnehelse, betyr faktisk at mange liv går tapt og at en stor andel kvinner lever et liv i sykdom.