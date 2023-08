VIL HA ENDRINGER: det er store utfordringer knyttet til dagens opptak til høyere studium, skriver innleggsforfatterne.

Medisinstudiet: Bruker årevis på å ta opp fag

Er det riktig at unge skal sitte med masse gjeld, og brukt masse tid, allerede før de begynner på et seksårslangt studium?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

ERLEND SÆTHER (24), leder av Nmf, Norsk medisinstudentforening

AYNA MOUSAVI (21), Nasjonal grunnutdanningsansvarlig

Erlend Sæther og Ayna Mousavi.

Juli måned er snart omme, og det betyr at mange har ventet spente og lurt på om akkurat de kom inn på sitt drømmestudium. For mange, oss selv inkludert, er drømmestudiet medisin.

Et studium der poenggrensene bare har fortsatt å stige, i år til over 70 poeng i ordinærkvote for høstoppstart ved UiO.

Først og fremst: Det er gledelig at så mange har lyst til å bli lege, og vi gratulerer alle som har fått tilbud om studieplass på medisinstudiet. Dere går et meningsfylt og spennende studium i møte.

Men, det er store utfordringer knyttet til dagens opptak til høyere studium. Om man ikke kommer inn på medisinstudiet rett etter videregående, kan mange bruke flere år på å ta opp fag.

Dette er noen av de mest produktive årene man har i livet, og det er negativt for både enkeltpersonen og samfunnet at årene brukes til noe som for mange ikke oppleves som meningsfylt.

Les også Studier: Innfør kjønnskvotering! Å sørge for kjønnsbalanse på ulike studier, handler ikke om å være «politisk korrekt» eller «woke».

I tillegg kan disse årene med å ta opp fag koste kommende studenter hundre tusenvis av kroner, i enkelte tilfeller.

Dette er gjeld kommende studenter sitter med allerede før de begynner på et seksårslangt studium, og gjør det vanskeligere for folk med trang økonomi å kunne bli leger.

Norsk medisinstudentforening stiller oss derfor bak anbefalingene til Opptaksutvalget for høyere utdanning, som la fram sine forslag til nytt opptakssystem i desember i fjor.

Opptaksutvalgets anbefalinger er beregnet til å senke snittalderen på de som får opptak. Dette gjør de ved å foreslå at man ikke lenger skal kunne ta opp fag fra videregående man allerede har bestått, og heller innføre en generell opptaksprøve.

Burde man heller innføre en generell opptaksprøve? Ja Nei

Om man gjør det veldig bra på denne ene prøven, kan man bruke den i stedet for karaktersnitt for å komme inn på sitt drømmestudium. Altså går man fra å kunne måtte ta opp over 20 forskjellige fag over lang tid, til å kunne fokusere alt sitt søkelys på én prøve.

Ved å følge disse anbefalingene kan unge studenter som er motiverte og fulle av pågangsmot, få tidligere tilgang til medisinstudiet. Dette kan gi dem muligheten til å komme raskere i gang med sin medisinske karriere og bidra i helsevesenet i en tidligere alder.

Å følge anbefalingene til Opptaksutvalget vil gagne både den kommende studenten og samfunnet. Det burde være et enkelt valg for regjeringen.