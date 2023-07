Kommentar

Vi må aldri slutte å snakke om 22.juli

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

Tolv år er både kort og lenge. Kort for oss som opplevde 22. juli. Lenge for dem som var for unge den gangen til å forstå hva som skjedde.

Spør enhver nordmann hvor de var 22. juli 2011 litt etter klokken halv fire. Alle husker det. Enten de var hjemme, på hytta, på fjellet eller til sjøs, på ferie langt unna Norge. Eller i nærheten av regjeringskvartalet, der bomben gikk av.

De første nyhetsmeldingene gikk ut kun få minutter etter eksplosjonen. Overalt oppsøkte folk nettaviser, radio og TV. Informasjonsbehovet var enormt. Hos mange sto TV-sendingene på konstant.

Har forandret oss

Norge var i sjokk. Ingen visste hva som kunne skje videre. Barna, de som var for små til å forstå, merket selvsagt de voksnes redsel og fortvilelse.

I årene etterpå har de som var barn den gangen fått med seg både bilder og beretninger fra terrorangrepet. Men for mange av dem sitter kanskje selve dagen igjen mer som en følelse i kroppen, en stemning preget av de voksne som brått ble så annerledes.

Likevel angår 22. juli dem. Og alle de som er født i årene etterpå. Mer enn oss andre. For det er de som skal ta samfunnet vårt videre. Det som skjedde den dagen, er en del av vår nære historie. Det har preget oss som nasjon. Vi vet ennå ikke fullt ut hvordan, det er for tidlig å si. Men at terrorangrepet for tolv år siden har forandret oss, er jeg ikke i tvil om.

Det var ondskap

Uskylden ble brutt. Det som skjer mange steder i verden, rykket nærmere. Politisk motivert terror, et bombet regjeringskvartal, og en påfølgende massakre av barn og unge. Det var noe vi tenkte kunne skje andre steder. Ikke i Norge.

Hit kom massemorderen for tolv år siden. I dag har ungdommene tatt øya tilbake.

Vi forsto brått at vi er sårbare. At vi langt her nord ikke er så beskyttet mot verdens ondskap som mange av oss kanskje hadde trodd.

For det som skjedde i regjeringskvartalet og på Utøya, var ondskap. 77 mennesker ble drept på brutalt vis, i et politisk angrep. På staten, på Arbeiderpartiet og på partiets ungdommer i AUF.

Men det måtte ta ti år før vi klarte å snakke skikkelig om det som hadde skjedd. Og det var de som var direkte rammet som selv måtte sette ord på det og si at Anders Behring Breivik handlet ut fra politisk overbevisning. At det var AUF’erne og det de sto for, som hadde vært målet. Når de som overlevde terroren tidligere hadde forsøkt å snakke om dette, hadde mange anklaget dem for å “trekke Utøya-kortet”. Det er ikke til å tro.

Ap er fortsatt preget

Tiårsmarkeringen i 2021 ble viktig. Det var vondt at det var de unge AUF’erne, de som hadde opplevd massakren på Utøya, mistet venner, og kanskje selv blitt merket for livet, som måtte ta det nødvendige oppgjøret. Bringe politikken inn i fortellingen om det som skjedde med landet vårt 22.juli 2011.

Fordi det handlet om politikk. Det var politisk aktiv ungdom som ble drept på Utøya. Anders Behring Breivik ønsket å ta de unge som skulle bli fremtidens Ap-politikere. Han hatet feminismen, og han hatet innvandrere. Og han mente at Ap hadde åpnet opp Norge for begge deler.

Arbeiderpartiet er fortsatt preget av det som skjedde 22.juli 2011. Roser ble lagt ned ved Utøya lørdag.

Arbeiderpartiet er fortsatt preget av det som skjedde for tolv år siden. Den første tiden overskygget sorgen alt. Med familier som hadde mistet sine. Ungdommer som var i begravelser til nære venner. Partifeller som trøstet hverandre, og som etter beste evne forsøkte å ta vare på de ungdommene som kom hjem fra Utøya. Unge mennesker med opplevelser og erfaringer som det var umulig å forstå for dem som ikke selv hadde vært der.

Bærer vitnesbyrd

Vi andre kan ikke ta inn over oss hva det innebærer for en hel organisasjon å måtte håndtere en slik hendelse. Det tar tid å komme tilbake til en slags normaltilstand. Om det i det hele tatt er mulig.

Men om Ap ikke har kommet over det som skjedde, så har partiet kommet videre. Nå har Utøya-generasjonen funnet sin plass. Tonje Brenna var AUFs generalsekretær 22. juli 2011. Hun er i dag Aps nestleder og statsråd i Jonas Gahr Støres regjering. Også partiets andre nestleder og statsråd, Jan Christian Vestre, var på Utøya den gangen.

Det røde hjertet foran Oslo domkirke er en evig påminnelse om de vonde dagene da gatene var fylt av blomster, og sorgen lå over landet vårt.

De bærer begge vitnesbyrd om det som skjedde. Det er en tung bør. De bærer med seg de som ikke fikk leve videre. Politisk engasjerte ungdommer som ønsket å gjøre verden til et bedre sted. Slik politisk engasjerte ungdom fra alle våre partier ønsker å gjøre.

Vi må holde løftet

Dette er kanskje den viktigste lærdommen til dagens barn og unge: At vi ikke kan ta noe for gitt. At demokratiet må forsvares, hver dag. At politikk er noe av det mest meningsfulle unge mennesker kan holde på med – enten de er engasjerte i partier eller i annet politisk arbeid. Og at vi må være på vakt mot ekstremisme og ytterliggående ideologier av alle slag.

Da må vi snakke om det som skjedde. Åpent, sant og tydelig. Vi må fortsette den samtalen som begynte for to år siden, i forbindelse med tiårsmarkeringen. De som vokser opp i dag, må få ta del i denne vonde og viktige historien.

Etter 22.juli sa vi til hverandre: «Alltid huske. Aldri glemme.» Det løftet må vi holde. Både for alle de vi mistet den gangen. Og for alle dem som kommer etter oss.