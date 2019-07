PÅ FARTEN: Erna Solberg møter karibiske land for å drøfte hav og klima, og samtidig be dem om å stemme Norge inn i Sikkerhetsrådet. Foto: Gisle Oddstad

Leder

Solbergs fisketur i Karibia

Norske diplomater bruker nå nær alle sine krefter på å komme inn i FNs sikkerhetsråd. I dag er Erna Solberg på stemmesankingstur.

Om et år blir det avgjort hvem som får plass i FNs sikkerhetsråd for de to etterfølgende årene. Tre land kjemper om to plasser: Norge, Irland og Canada.

Norge bruker store ressurser for å få en av dem. I Utenriksdepartementet har et stort lag jobbet med saken i flere år. De prøver å få FNs medlemsland til å love å gi sin stemme til Norge.

Og politikerne er i høyeste grad med.

Erna Solbergs reise til øystaten St. Lucia, som ligger nord for Barbados og St. Vincent i Det karibisk hav, er kommet i stand for at hun skal holde en tale om hav og miljø. På konferansen møter hun 14 karibiske land.

Men det er også en valgkampturne for å få landenes stemmer. – Og noen av disse landene har signalisert støtte til oss tidligere. Andre har ikke, så valgkamp er det alltid, sa Erna Solberg til NTB før avreise onsdag.

Hennes innsalg for å få øystatene til å stemme på oss, er at Norge er en forkjemper for klima. Og global oppvarming truer deres eksistens.

Og FN er viktig for et lite land som Norge. FN er, til tross for alle sine mangler og skavanker, et sted der land som ellers ikke ville snakket sammen, faktisk møtes. Og i sikkerhetrådet tas bindene beslutninger. For Norge er det et forum for å knytte kontakter som varer lenge.

Men timingen for Norges kampanje er ikke spesielt god. Vi er inne i en periode hvor stormaktene barker sammen. Vår viktigste allierte USA, ligger i handelskrig med Kina.

Kina har derimot vår regjering jobbet hardt for å bli venner med. Vi er nå kommet ut av fryseboksen etter Nobelpris-tildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Norge risikerer å komme i en skvis. Vi kan bli stilt overfor en situasjon der vi må velge mellom Kina og USA, som begge har fast plass i sikkerhetsrådet. Og Kina og USA står vanligvis på hver sin side når det skal stemmes.

Vi kan for eksempel bli presset av USA til å ta side mot Kina. Og det er Erna Solbergs regjering neppe særlig lystne på - egentlig.

Vi tror også våre konkurrenter Irland og Canada, som har ganske sammenfallende interesser med Norge, vil gjøre en like god innsats om de får plassene i Sikkerhetsrådet. For Norge er ikke dette det beste tidspunktet.

Publisert: 09.07.19 kl. 10:15