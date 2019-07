Kommentar

At jeg ikke skjemmes!

WF727 TIL BODØ (VG) Flyskam og kjøttskam er årets nyord. Så spørs det om skammen varer lenger enn til den neste dillen en «influenser» finner på.

Så sitter jeg her da og holder midtgangen fri for håndbagasje, med setebeltet fastspent, for ørtende gang i år. Kommer flyskammen nå, etter turer til Tromsø, Trondheim, Oslo, til og med Tel Aviv?

Det var verdens mest politisk korrekte land, Sverige, som fant på ordet «flygskam» i fjor.

Det har spredd seg. I alle fall på sosiale medier. «Flying is dying», heter det. Samtidig som verden flyr mer enn noen gang.

Jeg retter opp stolryggen, later som jeg setter mobilen i flymodus og kjenner etter. Men nei. Ingen skam.

Det som måtte være der, overskygges av gleden over klarvær og utsikt til Svartisen og det som jeg tror er Engabreen.

Det er forresten ikke jeg som har bedt om å dra. Jeg skyver ansvaret over på oppdragsgiver som presser CO2-avtrykket mitt ned i mantelen.

Og i alle år har vi spist kjøtt og tatt fly uten å føle et snev av skam. Handlingene har - for de fleste av oss - ikke vært noe vi har moralisert over eller vurdert etisk.

Så kom Greta Thunberg. Og etter henne han hippe selgeren i fjerde med hårtopp og hun arkitekten på elsparkesykkel som bor i husbåt.

De mener kjøtt og fly er spørsmål om rett og galt. Og det i et land hvor mange bor så håpløst til at de ikke kommer seg nord for Bodø uten fly.

Nå må det sies at fly er en versting.

Og litt skam trengs for at et samfunn skal fungere. Vi kaster ikke ting på gaten (når noen ser det), vi kjefter ikke på ungene (åpenlyst), vi oppfører oss (i sosiale lag).

Og noe har skjedd. Ifølge en rapport bestilt av Felleskjøpet laget at Menon analyse, har kjøtterstatningsmarkedet i Tyskland vokst med over 250 prosent de siste årene. Over 2400 nye veganerprodukter ble lansert sist år. Og i Europa totalt er det 13 prosent som sier de unngår rødt kjøtt. I Spania svarer nesten halvparten at de kutter forbruket av rødt kjøtt på grunn av helse. 22 prosent av italienerne bruker kjøtterstatningprodukter.

I disken på Rema har de fått veganburger, også på bygda. Det er ingen offentlig forskrift som har plassert den der. Det er kapitalismen.

Samtidig kan flyskammen muligens ha begynt å virke i Sverige.

Riktignok havner veganmaten ofte i snart-utgått-disken. Nordmenn flyr mer enn før. Og til tross for flere avsløringer om hårreisende dyrehold, har heller ikke kjøttspisingen gått ned.

Psykologer som har forsket på hvordan kjøttskam oppstår, har funnet ut at vår glede over å spise kjøtt er bremseklossen. Den gjør at de aller fleste av oss fortsatt ikke moraliserer over kjøttspising.

Og sant å si tviler jeg litt på at folk flest føler særlig til flyskam.

Globalt, med befolkningsvekst og økonomisk vekst, vil antakelig etterspørselen etter flyreiser og kjøtt øke.

Mens det gjennomsnittlige årlige kjøttforbruket til en kineser var på 13 kilo på 80-tallet, spiser han i dag nesten 60 kilo kjøtt. Nordmenn ligger over 70 kg.

De aller fleste mennesker på jorden har aldri tatt fly. Når de rykker opp i middelklassen kommer de til å fly.

For nordmenn kan det bli annerledes. Mens flyreiser på første klasse lenge fungerte som en dum og kostbar måte å kjøpe seg status på, flommer det nå over av bilder urbane familier som er på interail. De spiser noe kortreist.

Også mat fungerer for å vise frem hvem du er.

Blant en del rike nordmenn er det nok blitt flaut å legge ut bilder av grønnkål-slush inntatt i Dubai. Da er det mye bedre med bilder av sild og flatbrød på Norges-ferie. Husk islender.

At grupper i den norske middelklassen kutter ned på kjøtt og flyturer, betyr selvsagt ikke all verden.

Likevel er det for mange det riktige å gjøre. Det er pinlig å fremstille seg selv som miljøfyrtårn, når man samtidig farter verden rundt i privatjet. Det er mer imponerende å være prinsippfast og gjøre som Greta Thunberg, og ikke fly.

Om alle brukte like mye CO2 som amerikanere, nordmenn og svensker, ville det vært riktig ille.

Det er bra om folk skammer seg litt over å fly. Om trendsettere kutter fly, kan det tenkes at det setter fart på utviklingen av mer miljøvennlig drivstoff. Vi trenger også tempo i jobben med å forbedre dyrevelferden og finne spiselige kjøtterstatningsprodukter.

For verden kommer ikke til å slutte å fly og kutte ut kjøtt fordi noen oppi nord skjemmes.

Det vi bør gjøre, er å prise alle CO2-utslipp høyt og likt. Det må koste å forurense.

Landbruk og fiske slipper unna. Samtidig lokker staten oss til å fly med en taxfri-ordning som burde vært avskaffet.

Alt som er forurensende må koste. I stedet for å snakke om skam, kan folk betale for seg. Eller la være.

Fremme på Nord-Norges nest største flyplass kjøper jeg brød med «pulled pork», men beslutter å spasere den korte veien til byen.

Jeg prøver å finne ut hvor mye klimagass jeg har påført kloden. Min andel av flyturen ser ut til å være 100,2 kilo CO2.

Noen burde skjemmes. Og det er antakelig meg.

Samtidig burde alle få lov til å sitte i sola på kaia i Bodø og pelle ferske reker fra A. Jensen.

Publisert: 11.07.19 kl. 16:54