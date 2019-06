RETT VEST: President Donald Trump besøkte et grenseområde mot Mexico i april. Nå vil han gjøre mer enn å bygge grensemur for å stanse ulovlig innvandring. Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Økonomisk utpressing

President Donald Trump vil gradvis trappe opp tollsatsene mot Mexico inntil den ulovlige innvandringen stanser. Det er et forsøk på utpressing av et naboland.

Som vanlig kunngjør den amerikanske presidenten sine viktige politiske initiativ med en kort Twitter-melding. Han vil innføre fem prosent straffetoll i juni og øke med ytterligere fem prosent hver måned inntil innvandringen stanser opp. Det er utpresserens klassisk taktikk. Prisen øker inntil motparten innfrir kravet.

Trumps utpressing vil imidlertid slå tilbake som en bumerang. Den vil ramme amerikansk økonomi og hindre ratifisering av en ny frihandelsavtale. En handelskrig vil heller ikke løse de underliggende årsakene til at latinamerikanske migranter reiser mot nord.

Trump ga kort tid etter at han ble president ordre om at frihandelsavtalen med Mexico og Canada (NAFTA) måtte reforhandles. Etter langvarige og krevende forhandlinger ble de tre partene enige om USMCA-avtalen. Det var flere gode grunner til å revidere frihandelsavtalen og USMCA er noe av det viktigste Trump har oppnådd på vel tre år. Samme dag som Trump truet Mexico med straffetoll ble frihandelsavtalen sendt til de tre lands parlamenter for ratifisering. Det må skje innen 30 dager for at avtalen skal kunne tre i kraft i august.

Nå spenner Trump ben under en avtale han selv ga høyeste prioritet og som han hevdet var historisk og fantastisk for amerikansk industri og landbruk. Det blir vanskeligere, om ikke umulig, å vedta en frihandelsavtale hvis den mektigste partner samtidig starter en handelskrig på grensen.

Amerikanske forbrukere må betale regningen når prisen, som følge av straffetoll, øker på frukt, grønnsaker og industriprodukter fra Mexico. Økonomiske skadevirkningene på meksikansk side vil ikke redusere, men øke, strømmen av migranter. Trumps bistandskutt til land som Guatemala, Honduras og El Salvador forsterker den økonomiske krisen som fører mennesker på flukt. Hvis Trump ønsker å redusere tilstrømmingen til USA burde han gjort det motsatte.

Mexico er ingen fiende, men en viktig alliert og USAs største handelspartner. Hvis venner har problemer løser de saken med å snakke sammen, slik Mexicos president Andrés Manuel López tar til orde for. Trump bruker maktens språk. Hans siste utspill er galt, politisk, økonomisk og moralsk.

Publisert: 01.06.19 kl. 13:42