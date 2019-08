Kommentar

Frps røykteppe

Frp og Venstre kan ikke være vinnere samtidig. Det er vel egentlig kjernen her.

Tone Sofie Aglen Kommentator

I dag har Frp sagt ja til en avtale som regjeringskollega Venstre hevder ikke finnes. Forvirret? Du er ikke alene. Fra å ha ligget i fosterstilling siden bompengeproblemene startet i vår, har Frp-leder Siv Jensen kommet kraftig på offensiven. Ikke bare har hun kastet ballen over til Venstre. Frp har også effektivt flyttet oppmerksomheten vekk fra de seks kravene som partiet vedtok før sommeren. Ingen husker lenger at Frp er langt unna å innfri sine egne krav. Det er sabla godt gjort.

Hva er egentlig stridens kjerne? I forslaget som ligger på bordet skal statens bidrag til kollektivtrafikk i de store byene økes fra 50 til 70 prosent. Det utgjør omlag en milliard kroner i året, i ti år. Det framstår som en god nyhet for alle, bortsett fra de ytterst få som ikke vil at de statlige utgiftene skal øke. Men hadde dette bare handlet om penger så hadde det vært enkelt.

Problemet er at disse pengene kommer med et forbehold. Halvparten av de statlige pengene skal brukes til å redusere bompengene. Det er en god nyhet for Frp, men ikke nødvendigvis for Venstre. Venstre frykter hva som vil skje hvis bompengene blir lavere. Da vil biltrafikken med høy sannsynlighet gå opp. Det vil gjøre det mer krevende å innfri nullvekstmålet, og trenden med lavere biltrafikk i byene kan snu. Det vil være en stor fallitt for klimapartiet Venstre. Dette er også et krevende budskap å formidle.

Samtidig er Venstre rasende for at de blir belemret med bompengeforhandlinger, som de mener er Frps problem. De er fornøyd med Granavolden-erklæringen som den ligger. Like mye som Frp og Høyre er redd for å miste velgere til bompengepartiene, er Venstre redd for å miste velgere til Miljøpartiet De Grønne og SV. En stor del av Venstres velgere er unge, miljøbevisste mennesker i de store byene. I likhet med Frp har ikke Venstre så mange velgere å miste for tida.

Situasjonen blir ikke bedre av at både Frp og Venstre har vært mer opptatt av sitt eget omdømme enn av hensynet til regjeringsprosjektet. Lekkasjer om hvem som er vinnere og tapere har satt nervene i høyspenn. Fra begge sider hevdes det at problemet er at motparten sliter med å selge sine gjennomslag. Ultimative krav har heller aldri fungert godt på forhandlingsklimaet. Det blir ikke bedre av at både Frp og Venstre ligger skikkelig dårlig an på målingene.

I dag gjorde Frp et halsbrekkende forsøk på å overlevere Svarteper til Venstre. Spørsmålet er hvor mange flere runder Erna Solberg lar sine regjeringskolleger få spille. Og om tre uker er det valg.

Publisert: 18.08.19 kl. 20:19