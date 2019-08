Kommentar

Støre når ikke gjennom

NORD I NORGE (VG) Jonas Gahr Støre er kunnskapsrik, visjonær og omgjengelig. Men han får ikke kontakt med velgerne.



Tegneren og jeg har fulgt Ap-lederen nordover denne uken. Vi har vært innom Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø og Tromsø.

På besøk i Industriparken i Mo i Rana oppsto en underlig situasjon. På vei mot de gamle smeltehallene fikk Støre og hans følge utdelt hjelmer og vester. Hva med oss, spurte vi – vi skulle samme sted. Nei, det er ikke nødvendig, var svaret vi fikk: Hjelmene er bare for syns skyld. For fotografene.

Støre ante antagelig ingenting om dette. Blir han bedt om å bruke hjelm, gjør han naturligvis det. Han av alle er opptatt av sikkerhet på arbeidsplassen.

Rådgiverkorpset

Men episoden illustrerer hvordan folkene rundt Støre tenker. Turen var i stor grad lagt opp for å sikre pressedekning. I Mosjøen var det bare en post på programmet: Støre skulle kaste seg i zipline over elven. Det var alt. Ingen møter med mennesker, hverken med partimedlemmer eller folk i gaten.

På torget i Mo i Rana gikk mye av tiden hans med til å bli intervjuet av journalister fra Oslo. Få vanlige folk, om noen, ba om selfier. De fleste som flokket seg rundt Støre, var partimedlemmer i røde Ap-klær.

Støre omgir seg med rådgivere som har lite eller ingen bakgrunn fra partiet. I likhet med ham selv. Det er rart at han ikke sørger for at hans nærmeste kan fylle ut med det han mangler. Noen som forstår partikulturen, som kan snakke med folk på gater og torg, og gi dem en følelse av at selv om Ap fornyer seg, gir ikke partiet avkall på sin historie.

Høflig og hyggelig

For Jonas Gahr Støre er ikke en tradisjonell Ap-leder. Han representerer noe nytt. Han er mer søkende, mindre bastant. På godt og vondt. Støre er mer forsiktig enn forgjenger Jens Stoltenberg var. Og enn Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er når han farter land og strand rundt.

UNDER PRESS: Ap-leder Jonas Gahr Støre lar seg presse av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Sp kan bli større enn Ap i Nord-Norge. Foto: Helge Mikalsen

Støre er høflig og hyggelig. Han er ofte mer interessant å snakke med enn statsminister Erna Solberg. Støre snakker visjonært om hvor Norge kan være om ti-tyve år – med alt det innebærer av transportbehov, utenrikspolitiske utfordringer og teknologisk utvikling. Han ser langt frem, der Solberg er nesten grenseløst pragmatisk i sin iver etter å løse øyeblikkets kriser – gjerne med enda mer oljepenger.

Men Støre når ikke gjennom. Ap kan være i ferd med å miste grepet om Nord-Norge. Det er dramatisk. Ap har i alle årene etter krigen vært regnet som garantisten for landsdelen. For bosetting, arbeidsplasser og velferd. Folk i nord har følt seg trygge på at Ap vil deres beste, også når partiet tar upopulære valg. Som da Ap la ned Jernverket i Mo i Rana på slutten av 1980-tallet. I ettertid ser mange at omstillingen var til det bedre, tross alt.

Krevende balansering

Slik er det ikke lenger. Folk i nord stoler ikke på Ap. Støre har en krevende jobb i å balansere mellom reform og bevaring. Her strever han. Det er oppsiktsvekkende at Ap har trukket seg fra politireformen, i stedet for å jobbe med det partiet mener ikke fungerer. Hvis Ap slutter å stå fast på upopulære forlik, mister det raskt posisjonen som ansvarlig styringsparti. Støre lar seg drive av Sp, som sier nei til alle endringer. På den andre siden har han regjeringen, som strammer til, og som er mer opptatt av effektivitet enn av spredt bosetting.

Mange lokalsamfunn opplever at reformer og kutt ikke er samordnet, men sammenfallende. Alt kommer på en gang. Som i Sandnessjøen, der Støre ble møtt av bunadsgeriljaen da han skulle besøke partifeller og næringsliv. De bunadskledde kvinnene som kjemper for å beholde lokale fødetilbud visste at han kom, og sto på kaia for å ta imot.

I Sandnessjøen står de i fare for å miste sykehuset og tingretten. Politiet er knapt til stede etter politireformen. Trafikkstasjonen forsvinner, og NAV-kontoret er skalert ned. Innkjøp av varer og tjenester er stadig oftere sentralisert, både i offentlige etater og store bedrifter. Dette rammer også det lokale næringslivet.

Må se hele landet

Samtidig går økonomien svært godt. Vi snakket med folk på kaia som fortalte om mennesker med doktorgrader som får spennende jobber i oppdrett og forskning. Men mange av dem tør ikke å kjøpe hus. De er for usikre på hvilken vei lokalsamfunnet utvikler seg. Vil offentlige arbeidsplasser forsvinne, slik at ikke både mor og far får jobb? Vil skolen bestå?

Støre har ikke gode svar på dette. Og i motsetning til hovedkonkurrenten, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, kan han ikke late som om han har det heller. Støre leder et bredt og ansvarlig parti, som må se hele landet under ett. Han kan ikke si nei til alt, eller bygge opp under kunstige motsetninger mellom by og land.

Støre må se hele landet. Noen vil mene at han var flinkere til det da han var utenriksminister – i hvert fall for Nord-Norges del. Som utenriksminister var han mer i Nord-Norge enn noen av sine forgjengere. Den gangen ga han folkene her bekreftelse på at de er viktige for Norge. Han så dem. Skal han klare å vinne tilbake Nord-Norge for Ap, må han finne tilbake til tonen fra den gangen.

Forsvaret av Norge

For Nord-Norge kan ikke måles bare i penger. I sikkerhetspolitisk sammenheng er det helt avgjørende at vi har folk boende i disse spredt bebygde områdene, på grensen til Russland. Særlig i en tid da også Kina og andre stormakter viser interesse for våre nordområder.

Vi må vise tydelig at vi tar forsvaret av Norge på alvor. At dette er vårt land. Da må det bo folk i denne delen av landet. Det må være økonomisk aktivitet – det må være lys i husene.

Dette vet også Jonas Gahr Støre. Da må han kanskje tenke tidligere tiders nasjonsbygging. Ikke bare effektivitet og sentralisering. Støre må finne den riktige balansen. Og stå for den.

Publisert: 24.08.19 kl. 08:34