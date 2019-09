VERDENSARV: Osebergskipet er et av Norges bidrag til verdensarven. Det er på tide at vi tar et felles ansvar for vikingtidsskatten. Foto: Yngve Kvistad

Vikingskipene: Ingen tid å miste

I ellevte time gir Regjeringen oppstartmidler til det nye vikingtidsmuseet, slik at byggeprosjektet endelig kan settes i gang.

VG Leder

Nytt vikingskipshus og sikring av de uvurderlige gjenstandene fra Tune-, Oseberg- og Gokstad-funnene er kostnadsberegnet til ca 1,8 milliarder kroner. Nybygget kan tidligst åpne dørene i 2025. I første omgang bevilges det 35 millioner kr på neste års statsbudsjett. Det er det museet selv har bedt om for å begynne et høyst påkrevet sikringsarbeid så vikingskipene ikke skal kollapse der de står.

Det var i en kronikk her i VG for en drøy uke siden at rektor Svein Stølen ved Universitet i Oslo, som har det formelle forvaltningsansvaret for Vikingskipshuset på Bygdøy, gjorde det tindrende klart for Regjeringen hvilken kritisk forfatning vikingskipene nå er i, og at de historiske fartøyene uten forvarsel kan bryte sammen.

En fersk vitenskapelig undersøkelse, med skanning av båtene, viser nye sprekkdannelser opp mot fem mm i løpet av de fem siste år. Især Gokstadskipet – Norges største bevarte vikingskip, bygd på slutten av 800-tallet – er i ferd med å knele under sin egen vekt. Skipsplanker har begynte å sprekke opp, noe som svekker treet ytterligere.

Disse nedbrytingsprosessene må stoppes. Skipene trenger nytt sikrings- og støttesystem, og arbeid med dette ble påbegynt i planleggingen av nytt vikingtidsmuseum.

I fjor måtte arbeidet stoppes på grunn av manglende bevilgninger fra staten. Resultater fra arbeidene med sikring påviste at vibrasjoner og klima i selve Vikingskipshuset er en av de største truslene mot skipene. Et nytt bygg som også ivaretar behovet for bevaring av Arnstein Arnebergs originale bygning er et arkitektonisk kinderegg.

På grunn av regjeringers ringeakt for historien – den sittende er bare den siste av flere – har Norges bidrag til verdensarven blitt ignorert gjennom mange tiår. Nå tålte ikke vikingskipene flere utsettelser. Etter det VG erfarer skrev UiO-rektor Stølen direkte til statsministeren for å gjøre henne personlig klar over hvor kritisk situasjonen er for denne uvurderlige kulturskatten.

Det er prisverdig at nytt vikingtidsmuseum nå prioriteres. Samtidig skulle det virkelig bare mangle! Det har ikke skortet på bekymringsmeldinger og faglig forankrede rapporter om den kritiske tilstandsutviklingen av vikingtidsskattene. Solberg-regjeringen alene har hatt fem statsbudsjetter på seg til å gjøre noe, og selv da vinnerutkastet til det nye vikingtidsmuseet ble kåret hadde den ikke annet enn fagre ord og tomme løfter å tilby. I spennet mellom forskning og kultur har vikingtidsmuseet tapt. Nå hadde Erna Solberg i realiteten ikke noe valg.

