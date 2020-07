NYANSERER: – Som jordmor deler jeg ikke Nordseths konklusjoner om at kvinner som velger uassistert fødsel er uansvarlige, skriver Ellen Blix. Foto: OsloMet

Debatt

REPLIKK: Refs og latterliggjøring hjelper ikke

Lege Trond Nordseth latterliggjør, mistenkeliggjør og skjeller ut kvinner som ikke føder på den måten han synes er best. Jeg tviler på at det hjelper.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ELLEN BLIX, professor og jordmor, OsloMet

Anestesilege og ph.d Trond Nordseth skriver i en kronikk i VG at uassistert fødsel eller «freebirth» er uansvarlig, og mener det bør være straffbart. På den åpne facebook-siden sin skriver han at «crazybirth» er en bedre betegnelse enn «freebirth», og at disse kvinnene kombinerer godtroenhet med en sjelden grad av uansvarlighet som ikke må aksepteres.

Videre hevder han at det statistisk sett er farligere enn fallskjermhopping med en nyfødt på magen eller å kjøre bil uten å ha barnet fastspent i barnestol. Det finnes ikke data som underbygger dette, og som forskerutdannet bør han holde seg for god til å komme med udokumenterte påstander.

les også «Freebirth» er uansvarlig

Som anestesilege har Nordseth blitt tilkalt til kvinner med komplikasjoner i fødselen. Ser man bare komplikasjoner, tror man kanskje at verden er slik. Som jordmor har jeg sett svært mange flere fødsler enn Nordseth, og deler hans ønske om ukompliserte fødsler og friske barn – men ikke konklusjonene hans om at kvinner som velger uassistert fødsel er uansvarlige.

Det finnes mennesker som gjør valg vi som helsepersonell og forskere har vanskelig for å forstå. Noen ønsker for eksempel keisersnitt uten at det finnes medisinsk grunn for det, noen ønsker ikke å amme, og noen ønsker altså å føde uten helsepersonell til stede. Slike valg kan få negative konsekvenser for mor og barn. I stedet for å latterliggjøre og skjelle ut, bør vi som forskere forsøke å forstå hvorfor noen gjør slike valg. Det kan gi oss kunnskap som igjen gjør oss i stand til å gi bedre helsehjelp til den enkelte bruker.

Jeg har vært del av en gruppe som har gjort den eneste norske studien om uassisterte fødsler. Ingen i forskergruppen vår vil anbefale noen å føde uassistert, men vi ønsket å forstå hvorfor noen tar slike valg. Vi gjorde dybdeintervjuer med 12 kvinner som enten planla uassistert fødsel, eller hadde født uassistert. De fleste kvinnene i vår studie ønsket hjemmefødsel med jordmor dersom de hadde hatt muligheten.

les også Tre kvinner forteller: Derfor fødte vi uten jordmor

Kvinnene var kritiske til fødselshjelpen som tilbys på sykehus, de mente det ble gjort for mange inngrep i det normale fødselsforløpet, at det ble gjort for mye elektronisk fosterovervåking og at sykehusmiljøet hindret en naturlig fødsel. De mente at en naturlig fødsel var best for barnet, og vurderte altså sykehusfødsel som en risikofaktor. Noen av kvinnene hadde opplevd å bli krenket eller respektløst behandlet av jordmødre eller leger.

Jeg har jobbet som sykehusjordmor i mange år, og synes det er trist med slike tilbakemeldinger. Likevel må vi ta det på alvor og være kritisk til egen praksis. Det er for eksempel kjent at elektronisk fosterovervåking brukes i langt større utstrekning enn hva som er anbefalt. En tredel av alle fødende får syntetiske hormoner for at fødselen skal gå raskere, selv om nytteverdien er uklar.

Dersom vi ønsker å forebygge at kvinner føder uassistert, må vi åpne for mer brukermedvirkning, akseptere at kvinner har ulike syn på hva som er god fødselshjelp, og bidra til at de får oppfylt ønskene sine så langt det er mulig og forsvarlig. Dersom vi hadde hatt et gratis og tilgjengelig hjemmefødselstilbud, ville færre født uassistert.

Trond Nordseth latterliggjør, mistenkeliggjør og skjeller ut kvinner som ikke føder på den måten han synes er best. Jeg tviler på at det hjelper.

Publisert: 14.07.20 kl. 10:48

Mer om Fødsel Barn Sykehus OsloMet

Fra andre aviser