LØGNENS BIDRAG: – Et grunntrekk ved hans fiendebygging har hele tiden vært at Trump, den besatte og til tider virtuose løgneren, bevisst tilskriver løgnen til motstanderen i et slags offensivt forsvar, skriver kronikkforfatteren. Foto: SAMUEL CORUM / EPA

Debatt

Løgneren Trumps endetid

Problemet med fenomenet Trump er at løgnene er så mange og så rutinemessige at løgneren mer fremstår som en slags løgnmaskin, spesielt fordi han ikke synes å bry seg noe særlig om sprik mellom løgner og mellom løgn og virkelighet.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HELGE HØIBRAATEN, professor emeritus i filosofi, NTNU

Problemet. Tulsa, Oklahoma, 21. juni. Man tror ikke sine egne ører. Her har Trump lenge prøvd å hevde at USA er verdensmester i testing. Og så sier han plutselig at jo mer man tester, jo flere tilfeller av coronavirus. Eller altså: «Hvis vi stanser testingen akkurat nå, så ville vi ha veldig få tilfeller, om noen.» Har han mistet retningspila i forholdet mellom årsak og virkning? Tror han at testene produserer corona-tilfeller og at man derfor må slutte med det øyeblikkelig?

Tvetydighet. Nei. Skjønt et snev av retningssyken har han kanskje. Slik Kellyanne Conway viste et snev av noe beslektet når hun en gang sa at de hadde alternative fakta. Det kunne høres ut som om hun mente at de hadde produsert alternative fakta, og et snev av denne galskapen svirret vel rundt i lufta. Men hun kunne jo også leses velvillig dithen at de hadde funnet alternative fakta, det vil si: de formodede fakta hadde vist seg å ikke stemme. Men uttrykket «alternative fakta» suggererte jo noe annet. Det er slike tvetydigheter som trumpismen omgir seg med.

Etter talen i Tulsa sa en av hans medarbeidere at presidenten spøkte. Men det gjorde han jo ikke virkelig. Det han mente var at det hadde vist seg at testing fører til høyere frekvens av coronasmitte enn han hadde formodet. Han hadde vel trodd at testing ville bekrefte at faren allerede omtrent var over. Når han så oppdaget at det ikke uten videre var slik, konkluderte han med at testingen må reduseres, men selvsagt ikke fordi han med dette trodde at slik ville coronaviruset forsvinne. Man produserer ikke alternative fakta på denne måten.

Helge Høibraaten. Foto: NTNU

les også Trump satte Stone fri: – Belønner dem som tar en trøkk for ham

Kunnskap. Men hva er det da Trump gjør? La oss ikke gå for fort frem. Trump er selvsagt ikke en mann helt uten forhold til kunnskap. Han sitter på en god del ekspertkunnskap om mediene om deres muligheter til å influere virkeligheten. Trump er en proffere influencer enn de aller fleste og hans Twitter-strategi har påvirket og forvirret verdenspolitikken like sterkt som trollet Putin har det. Selvsagt har han også kunnskap fra sitt liv som hotelleier og finansmann, karakteristisk nok i stor grad konsentrert om hvordan man selger sitt navn som merkevare, men også om hva det å aggressivt saksøke folk kan bringe inn.

Vitenskap. Men hva med skikkelig vitenskapelig kunnskap? En president vil selvsagt ha tilgang til det når det måtte være aktuelt, og hans profesjonserfaring er selvsagt ikke vitenskapelig irrelevant, for alt slikt studeres. For Trump har dette likevel ikke hatt noen større betydning, og stilen hans er så langt fra en prøvende argumentativ holdning som det er mulig å komme. Han tror seg riktignok å ha geniale vitenskapelige anlegg, men det betyr jo ikke at vitenskap hører til hans ledestjerner. Tvert i mot svirrer «stable genius»-retorikken i galskap, en ubehagelig sak i en vitenskaps-sivilisasjon som vår.

Likevel har vi jo en tendens til å overdrive vår eksplisitte tro på vitenskap. Kanskje var dette noe annerledes for noen årtier siden, da klokkertroen på vitenskap vel også hang sammen med at færre hadde høyere og høyeste utdannelse. Å ha kjennskap til gjør nøktern, og blant annet vet profesjonelle at alle profesjonelle er amatører overfor hverandre, og at dette gjelder spesielt for vitenskap. Uten at vi derfor gir på båten vår rett til å resonnere offentlig om ting fra andre profesjoner med slik offentlig interesse. Når en håndverker derimot før ble ved sin lest ut fra en forståelse av profesjonens grenser, kunne han eventuelt himle litt troende med øynene overfor overhåndverket vitenskap. Man skulle angivelig høre andektig på dem som eksakt visste, og disse vitende måtte derfor passe på som smeder når de uttalte seg, for ikke å ramle ned fra pidestallen. Slik er det ikke så sterkt lenger, etter at vi begynte å studere.

Legg nå til at vi lever vitenskaps-sivilisasjon, men slett ikke bare i den. Vi har også erfaring fra moderne økonomi, rett, utdanning, massemedier, kunst, politikk og religion – mangfoldig erfaring som ikke drar utvetydig i én retning.

Likevel har vitenskapsorienteringen stått sentralt og gjør det fortsatt. Når Trump antydet at han som president ikke vil lære for mye om corona, så kan det knapt ligge en total desavuering av vitenskap bak. Vi må prøve å glemme at han i ukevis fantaserte offentlig om alt man kunne bruke fra malariamedisin til virusdrepende injeksjoner, godt på den gale siden av kvakksalverloven. For den harde kjernen i hans oppfatning er nok fortsatt at epidemien vil dø ut ganske raskt av seg selv, trass i det langtids-scenario mange er begynt å regne med. Når USA nå kjøper markedet tomt for remdesivir, så er det fordi vitenskapelige tester viser at legemiddelet virker. Trumps mål er å bli gjenvalgt, punktum.

les også Trump viste seg med munnbind for første gang under coronapandemien

Galskap. Trump lyver, det vet vi. Han lyver kontinuerlig. Å lyve mye er krevende, om man vil være troverdig. Trump lyver altfor for mye til å kunne være troverdig, det skjønner nok mange av hans tilhengere. En del av dem liker åpenbart også at han lyver en del. Fakta-sjekking er nærmest oppstått som en slags mot-industri, men det synes som om svært mye preller av på gåsa. Kanskje en krise som covid-19 kan ta ham ned. Men hva er det som foregår? Lever vi kanskje virkelig i en galskapsverden av «alternative fakta»?

Problemet med fenomenet Trump er at løgnene er så mange og så rutinemessige at løgneren mer fremstår som en slags løgnmaskin, spesielt fordi han ikke synes å bry seg noe særlig om sprik mellom løgner og mellom løgn og virkelighet. Er man en enkelt-aktør, vil dette typisk føre til at man mister all troverdighet. Men Trump er jo ikke en enkelt-aktør. Han inngår i et politisk og økonomisk maskineri han likevel på et vis dominerer. La oss kalle det Trump-showet. De som ser på Trump-showet, ser ikke bare personen, de ser også på showet: et mer anonymt fenomen og det uansett om personen snakker uhemmet om seg selv. Trump leverer det folk vil ha, og som han også har vært med å skape behov for. Hva vil de ha? Hva er det han leverer?

Fiksjoner og myter. Ikke bare løgner, men først og fremst rammefortellinger som løgnene kan inngå i – fiksjoner eller myter. Den unge Nietzsche skrev at sannheter er illusjoner som vi har glemt er usanne, men som vi trenger for å overleve. Ibsens Gregers Werle hevder i beslektet toneleie at hvis du tar livsløgnen – illusjonene – fra et gjennomsnittsmenneske, tar du også lykken fra det.

Har Trump slike oppfatninger? Noen meditativ ettertenker er han jo ikke. Men et show som må levere, en drømmefabrikk (som man sa om Hollywood), beror jo på en tanke om at folk trenger å drømme, også i våken tilstand – trenger å kunne si med Nietzsche: «det er en drøm, jeg vil drømme den videre!», også når folk er fysisk våkne.

En gang kom slike drømmer rekende på ei fjøl fra folkedjupet og ble kalt sagn eller myter. Nietzsches formulering om at vi har glemt at de er illusjoner, får frem at vi ikke opplever dem som produserte av oss, selv om vi jo faktisk reproduserer og ubevisst varierer dem. Når man derimot bevisst skaper slike myter selv, er det bedre om man i alle fall også kaller dem fiksjoner, med et uttrykk som på engelsk også brukes om romaner og skjønnlitteratur mer generelt. Fiction, det er slik litteratur som er «skjønn» og ikke nødvendigvis sann, men som bør være godt jugd, som det heter. Man vet at det bare dreier seg om en slags sannhet «som om», en fiktiv sannhet, men i kunst kan det nettopp være dette som fremmer innsikten. Skriver du ditt liv som du tror du kjenner, kan du bli slave av deg selv. Skriver du en annens, kanskje det åpner deg selv.

les også Trumps niese i omstridt bok: Formet av forholdet til sin «velfungerende sosiopatiske» far

Fiksjonskokeren. Nå er det jo ikke kunst som erkjennelse det dreier seg om hos Trump. Men det er jo ikke til å komme forbi at han ikke bare ubevisst bærer gamle myter videre, men at han stadig koker på varianter av bevisste fiksjoner for sine politiske formål. Eksemplet «Obamagate» – som angivelig skulle være så mye verre enn Watergate, men som ikke i det hele tatt ble konkretisert, han vek unna – viser kokingen i renform. Han hadde allerede for lengst måttet ta tilbake løgnen om utenlands-fødte «Birther Barack», så nå var det «Obamagate». Det virket nesten som om ordet var nok, som om det å uttale ordet med magisk kraft ville gi det hvite gjennomsnittsmennesket sin livslykke tilbake.

White supremacy. For livslykken, de helsebringende illusjonene, det er hos Trump ikke nostalgiske kosedrømmer, men dramatiske kampdrømmer mot fiender som smaker endetid. Det kunne en stund synes som om han vil tilbake til 1950-årene, etter Marshallhjelpen til Europa men før USA begynte å kjøpe for mange tyske biler så å si. Tilbake til det USA som dominerte i vest uten store problemer. Men bak dette glansbildet som Breivik også propagerte, gjemmer det seg et annet bilde, av et USA som blant annet samler seg i respekt for de tapende sørstatsledere og deres statuer, som reiste seg trassig opp på slutten av 1800-tallet. Sammen med segregasjonslover for å begrense effekten av den formelle opphevelsen av slaveriet. Den reelle avskaffelsen av slaveriets vesen og kultur begynte igjen for alvor med en Høyesterettsavgjørelse i 1954 og borgerrettsbevegelsen i 60-årene.

Men får Trump til å feire at borgerkrigsresultatet ble sterkt forsinket nå, får han til å feire trassig White Supremacy etter borgerrettsbevegelsens klare seire? Det er opplagt krevende, mer krevende enn å bygge murer mot innvandrere og å skjelle pressen ut for å være «fake news». Men White Supremacy er noe han i et visst mon ønsker, og av denne og andre grunner trenger han fiendebilder eller fiksjoner om fiender, inklusive konspirasjoner.

Nasjonaldag i fiendskapens tegn. Et grunntrekk ved hans fiendebygging har hele tiden vært at Trump, den besatte og til tider virtuose løgneren, bevisst tilskriver løgnen til motstanderen i et slags offensivt forsvar. Tilsvarende parerer han nå mistanker om fascisme ved å peke ut og fokusere på «venstrefascisme» som fienden, og det på selve nasjonaldagen. Han stoler åpenbart på at betegnelsen «høyrefascist» ikke skal bli sittende på hans teflon-jeg. Aftenpostens ekspert nøyer seg da også med å kalle Trump en høyreradikal president, samtidig som han umisforståelig skjeller ut mobben til venstre.

Men i dette fiksjonsspillet er det nok ikke så lett for Trump å bli gjenkjent ved siden av den gode Gud i kampen mot den løgnaktige undergraveren Satan – kampen mot den blendende falskneren Antikrist som i følge Bibelen skal regjere en periode før Kristus så holder dommedag. De mest troende fans tror selvsagt på at Donald sitter der oppe, om enn kanskje ikke på høyre hånd.

Å male Trump på veggen. Men kanskje Gud ikke er så god likevel. Kanskje Trump i et slags opprør ovenfra kan komme til å forsøke å «slå ned» – ikke smitten, men raseriet over USAs ursynd, slaveriet og rasismen? Kanskje han vil gjøre Guds skitne arbeid selv, for spørsmålet om Guds eksistens er nok ikke det viktigste for ham. Kanskje han vil føre borgerkrig mot dem som vil fullføre den amerikanske borgerkrigens mål. Den litt ubestemte, men mørke, nesten nattsvarte tonen i Trumps politiske visjon har vært der helt siden nominasjonstalen sommeren 2016, og den ble enda sterkere i innsettelsestalen i januar 2017.

Nå maler jeg selvsagt Fanden Trump på veggen! Han kan jo ikke gå så langt, vil man si og jeg sier jo også det. Men det er likevel dette fiksjonsspillet på liv og død Trump inviterer oss inn i: det er slikt han har å gjøre. Husk at dette er en drømmefabrikk med betydelige makt-og voldsressurser. Forhåpentligvis ender det med at han blir slått ved valg og må ut av Det hvite hus.

Men som jeg skriver dette, blir jeg overtroisk og får lyst til å holde kjeft.

Publisert: 12.07.20 kl. 16:15

Fra andre aviser