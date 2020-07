ADVARSEL: – Ønsker om en bestemt fødselsopplevelse er ingen unnskyldning for en så uansvarlig adferd som det «freebirths» er, skriver lege Trond Nordseth. Foto: PRIVAT

Debatt

«Freebirth» er uansvarlig

Ingen med fornuften i behold som har sett alvorlige fødselskomplikasjoner, ville funnet på å gjennomføre såkalt «freebirth» for seg eller sin partner.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TROND NORDSETH, spesialist i anestesi, ph.d.

VG publiserte nylig en reportasje om kvinner som velger å føde utenfor sykehus og uten helsepersonell tilstede (såkalte «freebirths»). Av reportasjen fremgår det at en viktig motivasjon for å gjøre dette var knyttet til ønsker om bestemte fødselsopplevelse, samt oppfatninger om at denne typer fødsler er mest mulig naturlige og derfor best for kvinne og barn.

Sterk tro på såkalte «naturlige» fødsler, kombinert med mistillit til det offentlige fødetilbudet kan altså ende i slike farlige valg.

At barnet kan få alvorlig oksygenmangel under fødselen og trenge akutt pustehjelp etter fødselen er i liten grad ivaretatt med dette konseptet. Herunder behov for akutt keisersnitt ved tegn på at fosteret har dårlig tilførsel av oksygen, eller andre alvorlige komplikasjoner som kan oppstå på kort tid.

les også LES SAKEN: Tre kvinner forteller: Derfor fødte vi uten jordmor

Ingen med fornuften i behold som har sett alvorlige fødselskomplikasjoner ville funnet på å gjennomføre «freebirth» for seg eller sin partner. Så dette handler dels om ulik virkelighetsforståelse og dels om ulik holdning til risiko ved fødsler. Alvorlige komplikasjoner kan nemlig oppstå også hos de som regnes som lav-risiko fødende, og kan oppstå selv om kvinnen har hatt en vellykket fødsel før.

Selv om sannsynlighetene kan være lave, vil konsekvensene av komplikasjonene være svært alvorlige om de først oppstår. Om behovet for hjelp fra helsetjenesten skulle melde seg under «freebirth», som i praksis vil utløse behov for utrykning med både ambulanse og luftambulanse, så forsinkes alle livreddende tiltak for mor og barn sammenliknet med planlagt sykehusfødsel. La oss heller ikke glemme at alvorlig blødning etter fødsel er en av de vanligste dødsårsakene blant unge kvinner på verdensbasis.

Noen kvinner ser på «freebirth» som en rettighet. Men friheten til å ta valg om egen helse gjelder ikke på samme måte om valgene har negative konsekvenser for andres helse. I dette tilfellet barnets helse. Barnet risikerer å dø under fødselen eller påføres alvorlig hjerneskade med behov for langvarig pleie og oppfølgning, om ikke fødselen overvåkes av kompetent helsepersonell. Jeg tviler på at de samme kvinnene hadde kjørt bil på motorveien uten at barnet var festet i barnesete, eller hoppet i fallskjerm med den nyfødte pakket til brystet.

les også Nei, du skal ikke føde alene

Begge disse alternativene har statistisk sett mindre risiko for barnet enn «freebirth» har, men ville i motsetning til «freebirth» medført straff og sosial skam. Det holder ikke å si at «kvinner er skapt for å føde barn», med mindre man mener det var unntak for alle de som mottok akutte intervensjoner under fødsel i sykehus for å redde mor og/eller barn.

Hovedmålet med fødselen er at barnet skal komme friskt ut til et langt og lykkelig liv, og at den fødende overlever uten skade eller senfølger. Alt annet er sekundært, med all mulig respekt for de som har hatt dårlige fødselsopplevelser.

Velger man å føde uten helsepersonell tilstede så unnlater man aktivt å gi det nyfødte barn en best mulig sjanse til å overleve om alvorlige komplikasjoner oppstår. Unnlatelse av å sørge for livsnødvendig helsehjelp til sine barn er straffbart i alle andre sammenhenger og det samme prinsippet burde også gjelde her.

Ønsker om en bestemt fødselsopplevelse er ingen unnskyldning for en så uansvarlig adferd som det «freebirths» er.

Publisert: 04.07.20 kl. 10:17

Mer om Fødsel Sykehus Helse Barn

Fra andre aviser