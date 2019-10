FORNÆRMET: Kjell Inge Røkke (foran) og tiltalte Jan Erik Iversen (bak i grønt) i tingretten denne uken. Foto: Gisle Oddstad

Her er det noen som ikke snakker sant

OSLO TINGRETT (VG) Kjell Inge Røkke mener han har vært utsatt for utpressing. Jan Erik «Jannik» Iversen sier han jobbet for Røkke.

Bare ett år skiller Kjell Inge Røkke og Jan Erik Iversen. Begge har passert seksti. Det er lenge siden 1991, da de debuterte i norsk offentlighet.

Røkke som fiskebåtreder på oppkjøpsraid. Iversen for «hardhendt inkasso» sammen med Atle Hamre og Espen Lie.

Fire år etter ble de to introdusert. Røkkes ekskone Mona var blitt samboer med kunsthandler Per Orveland, som kjente Iversen.

Det var begynnelsen.

– Jeg mener at (...) det vi kjenner til i dag, begynte da, sa Røkke i tingretten i denne uken. Han snakket om «samkjøringen mellom Iversen og Orveland».

Et par tiår etter, møtes partene i retten. Røkke som fornærmet, Iversen tiltalt for å ha truet Røkke.

Røkke avviser å ha gitt Iversen oppdrag.

– Når jeg tenker tilbake på det som voksen, er det helt klart hva som har skjedd, hvordan Jannik og Per har operert, sa sønnen Kristian Monsen Røkke i vitneboksen.

Historiene til milliardæren og torpedoen er egentlig oppsiktsvekkende like. De forteller om de samme møtene og karakterene. Men de er helt uenig om hvem som har stelt i stand elendigheten.

Iversen hevder han fikk sitt første oppdrag av Røkke i 2000.

– Det var noen bånd på avveie han var bekymret for, som Erik Øye og Christer Tromsdal hadde, sa Iversen.

Iversen hevder han fikk tak i båndet, ga det til Røkke, som han påstår ble så sint at han ville ha Tromsdal «fjernet».

Dette har Røkke avvist som «absurd».

Oppdraget med å «fjerne» Tromsdal, påstår Iversen ble skrinlagt etter Tønne-saken.

Snart ble Røkkes kjøp av båtsertifikat et stort problem for milliardæren. Dagens Næringsliv avslørte jukset i 2001. I rettsapparatet ble saken forsinket. Dom kom først i 2005.

I 2003 hevder Iversen at Røkke igjen ba ham om å ta oppdraget med Tromsdal, som var mye nevnt media i forbindelse med båtsertifikatsaken.

Iversen påstår Per Orveland formidlet kontakt og penger fra Røkke. Orveland sier han overleverte penger fra Røkke til Iversen. Men at han ikke visste hva det var betaling for.

Christer Tromsdal benektet i tingretten denne uken å ha gitt lydbånd til Iversen.

I båtsertifikatsaken ble Røkke dømt til fengsel for bestikkelse og falsk forklaring overfor en tjenestemann.

Iversen ble året etter dømt for å ha skutt Tromsdal i kneet i 2004.

Røkkes nåværende advokat John Christian Elden, sier dette var et vådeskudd og at lydopptak fra Tromsdals Jaguar viste det.

Ergo ikke noe Røkke hadde noe med. Forklaringen den gang var at Tromsdal skyldte penger.

I årets straffesak er ikke Iversen lenger enig med sin daværende forsvarer Elden. Iversen sier nå dette var et oppdrag fra Røkke, noe Røkke avviser på det sterkeste.

Partene er imidlertid enig om at et nytt problem dukket opp, Orvelands bokplan. Røkke snakket om boken i sitt vitnemål.

Iversen og. Han hevder han ble vist manus av Kari Monsen Røkke, og at han så reiste til Orveland, slo ham ned og tok datamaskinen hans.

Orveland bekreftet de to siste tingene i vitneboksen. Elden sier han også har sett manuset.

Boken er aldri gitt ut.

Og her kommer vi til dagens sak, som handler om opptakene Orveland tok opp av ham og Røkke, og ham og Iversen, blant annet i 2009, og som VG publiserte i 2017.

Orveland sier han gikk til VG for å renvaske seg. Det var i forbindelse med et planlagt søksmål mot Røkke, han mener Elden og Røkke svertet ham i media.

Orveland krevde ti prosent av Røkkes formue. Orveland påstår han var lovet betaling for det han gjorde for familien og for å skaffe en konkurstruet Røkke banklån.

Partene er enig i at Røkke har betalt ekskonas ekssamboer mange millioner kroner. Røkke har forklart at han syntes synd på ham.

Røkkes versjon er altså at dette er en ren utpressingssak. Iversen snakker om et langvarig arbeidsforhold.

Orveland ser ut til å være innom begge deler.

– Alle lyver, sa Jan Erik Jannik Iversen i en pause i tingretten.

Saken er blitt mye større enn tiltalen, som handler om tre måneders utpressing i 2017 og 2018.

For bakomhistorien ble kjent. Og dermed fikk Norge høre om langvarige forbindelser mellom Norges mest kjente riking og folk i Oslos underverden.

Etter endt sak er det vanskelig å si hvem som har spilt hovedrollen.

Men det er slutten på et langt forhold vi har sett i tingretten denne uken. Om ikke annet, er nok det greit for alle parter. De blir nok ikke kvitt. Men de blir kanskje kvitt hverandre.

