en norskeide havvindparken Sheringham Shoal består av 88 vindmøller plassert utenfor kysten av Norfolk i England. Foto: CHPV/Scira Offshore Energy / NTB scanpix

Leder

En ny vind blomstrer

Norge bør sterkere med i konkurransen om vinden som blåser over Nordsjøen.

Oppdatert nå nettopp

Det er en ny Klondyke-stemning i Nordsjøen. Snart femti år etter at de første oljefunnene ble gjort på Ekofisk i 1969, har nordsjølandene i EU bestemt seg for å bygge ut opp vindmøller som kan høste inn mot 450 gigawatt (GW) med havvind i løpet av de neste 30 årene. Ifølge EU-kommisjonen vil man trenge mellom 240 og 450 GW med havvind for å nå målene om netto nullutslipp. I følge en artikkel i Teknisk Ukeblad anslår unionens klimakommisær, Miguel Arias Canete, at det internasjonale energibyrået IEA forventer globale investeringer på over 300. milliarder euro de neste tiårene, og at Nordsjøen vil være et av de store satsingsområdene. England, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark er klare. Kina og USA forventer og bli blant de tyngste aktørene på det globale markedet.

les også NHO-topp vil ha vindmøller til havs

Norge er i en helt unikt posisjonert til å utnytte sin offshore-erfaring, kompetanse og teknologi for å ta en viktig del av markedet. Men i følge industrien har vi inntatt en nølende posisjon. Motstanden mot vindmøller på land burde imidlertid sette fart i satsingen. «Det vi trenger nå er sterke incentiver, som en parallell til grønne sertifikater, som bidrar til en sterkere innfasing av flytende havvind», sa Stein Inge Hansen, leder for NHOs største forening, Norsk Industri, til VG onsdag. Han mener at regjeringen «sleper bena etter seg», og etterlyser en mer offensiv holdning.

les også Foreslår et tredje område for havvind i Barentshavet

Norge var opprinnelig tidlig ute med å sondere forholdene for offshore vind. Allerede i 2009 ble det gitt konsesjon til den planlagte vindparken Havsul 1 utenfor Harøya i Møre og Romsdal, med en kapasitet på 350 MW. Den politiske satsingsviljen snudde imidlertid under de siste årene av de rødgrønnes regjeringstid, ettersom optimismen vendte tilbake til oljenæringen etter finanskrisen. Og en satsing på havvind vil utvilsomt kreve store investeringer. Men med Norges oljeinntekter, tradisjonelle vannkraftindustri og helt unike muligheter i Nordsjøen for å kunne utnytte havvinden, er vi godt posisjonert for å kunne utnytte og også ta en lederposisjon i Europa når det kommer til det grønne skiftet.