Leder

Fornuftig om prinsessetittelen

Prinsesse Martha Louise hadde i virkeligheten ikke noe valg. Hun og Slottet måtte foreta seg noe etter kritikken som kom mot hennes bruk av prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

Spørsmålet ble satt på spissen i forbindelse med foredragsturneen Martha Louise skulle ha sammen med kjæresten Durek Verrett, «Prinsessen og sjamanen».

«Et feiltrinn» kaller hun det selv. Hvor stort feiltrinnet er, kan selvsagt diskuteres. Prinsessen har ved flere tidligere anledninger brukt tittelen sin i forbindelse med næringsvirksomhet, både som forfatter og i undervisningssammenheng. Det har ofte skapt diskusjon. Men aldri så intenst som i forbindelse med foredragsturneen «Prinsessen og sjamanen».

Kvakksalveri

At Martha Louises kjæreste sier han kan helbrede syke, snu atomer og lignende aktiviteter mange vil karakterisere som kvakksalveri, bidro trolig til at reaksjonene ble så sterke. Det hjalp heller ikke prinsessen at hun nektet å svare på kritikken som ble reist. Det burde hun ha gjort.

Sett i lys av alt som skjedde rundt prinsessen før sommeren, var det naturlig at kongefamilien tok grep. De har funnet en fornuftig løsning. Det har antagelig vært en vanskelig prosess - siden det tok hele tre måneder fra Slottet varslet en gjennomgang, til avklaringen nå kommer. Märtha Louise har ved tidligere korsveier fortsatt å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng, på tross av kritikken hun har blitt møtt med. Hun er født og oppvokst med den. For alt vi vet, handler det for hennes del mest av alt om følelser.

Monarkiets oppslutning

Men prinsesse Martha Louise er prinsesse uansett. Det vet alle. Også når hun opererer uten tittel, vil de fleste av oss tenke på henne som prinsesse Martha Louise. Hun er en tydelig og annerledes representant for et kongehus som har vist, gang på gang, at det er åpent for mangfold. Kongeparet har ønsket sine barns utvalgte velkommen - alltid - uten å legge føringer for deres livsvalg. Kongen og Dronningen viser både i ord og handlinger at de omfavner hele det nye Norge - alle nordmenn, med ulik bakgrunn, tro, legning og levesett.

Monarkiet har bred oppslutning i Norge. Vi har vanskelig for å tro at det som har skjedd rundt Martha Louise og hennes bruk av prinsessetittelen, endrer på dette. Vårt kongehus hviler på forankringen i det norske folk. Vi har en kongefamilie som evner å fornye seg i takt med samfunnsutviklingen. Det lover godt for fremtiden.

