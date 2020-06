RASISMEN I IDRETTEN: – Skal idretten bli inkluderende i styrerommet, må vi snakke om sjargong i pausene. Skal jeg bidra, så må du slutte å fortelle n-ord-vitser, skriver Marcela Bustos. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Debatt

Rasismen i styrerommene

Bare 13 av 386 styremedlemmer i norske særforbund har en annen hudfarge en hvit. Jeg har i årevis vært hun ene.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MARCELA MONTSERRAT FONSECA BUSTOS, tidligere idrettsstyremedlem gjennom åtte år, samt idrettsleder på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Helt siden jeg ble rekruttert som idrettsfrivillig for omtrent 25 år siden har jeg blitt fortalt at foreldre med innvandrerbakgrunn ikke engasjerer seg og ikke vil bidra i idretten. For meg, som ble inspirert og oppmuntret til å engasjere meg frivillig av min mor som var leder i det lokale idrettslaget, var dette en merkelig virkelighet å bli konfrontert med. Det var nok min første erfaring med utenforskap i idretten.

Bare 13 av 386 styremedlemmer i norske særforbund har en annen hudfarge en hvit. Jeg har i årevis vært hun ene, en av de 13. Rasismen er også levende i styrerommene. Det er min bunnløse kjærlighet for norsk idrett som gjør at jeg skriver dette, som et bidrag idretten kan realisere visjonen om idrettsglede for alle. Dette er noen av mine erfaringer fra styrerom i norsk idrett.

Som ungt styremedlem var det mye som var nytt, og noe av dette var vanskeligere å forholde seg til. Når foreldredeltakelse skulle diskuteres, ble jeg fortalt at foreldre med innvandrerbakgrunn ikke ville eller var interessert i å bidra, og at det var de etnisk norske foreldrene som måtte ta ansvaret for den frivillige innsatsen. Jeg lærte fort at for å sitte i styre og stell i idretten, måtte jeg akseptere at slik var det.

les også Har ikke fanget opp rasisme: Idretten fortjener Raja-refs

Det er kjipt når du indirekte forteller meg at moren min er dårligere enn de andre foreldrene, for det er det du gjør når du sier at innvandrerforeldrene ikke bryr seg. Og når du, for å forsikre meg om at det ikke var det du mente, sier at du synes jeg er en dyktig og flott representant for innvandrerbefolkningen, understreker du igjen at jeg ikke naturlig hører hjemme i fellesskapet.

Det er stor forskjell om du sier at du synes jeg er en dyktig idrettspolitiker, eller om du sier at du synes jeg er en god representant for innvandrerbefolkningen. Hva vil du at jeg skal svare? Skal jeg takke for «komplimenten»? At jeg setter pris på at du i utgangspunktet undervurderte meg, og at du så ble positivt overrasket da jeg oversteg dine forventninger til en innvandrerrepresentant?

Det er disse små hintene, som jeg vet du sier i beste mening, som sår spiren til at jeg ikke naturlig hører hjemme i idrettens «vi». Som gjør at jeg, hvis jeg ikke kjenner deg så godt, er forsiktig med å inkludere meg selv i dette «vi-et» når vi snakker sammen. Og når du spør om hvor jeg kommer fra vet jeg at du spør fordi du er interessert. Men du minner meg ubevisst om grensen for «vi-et», om at ikke alle naturlig hører med til dette fantastiske fellesskapet som utgjør norsk idrett.

les også 1 av 105 styremedlemmer har innvandrerbakgrunn: – Vi kan ikke fortsette sånn

Disse små hintene i styremøtet når jeg ber om ordet, og du smiler til sidepersonen og sier med et glimt i øyet at «der kom du på som ventet». Etter at du i pausen, med det samme glimtet og i en jovial tone, kalte meg møteplager. Og jeg blir stående helt alene. Jeg vil jo ikke være vanskelig, vil ikke lage dårlig stemning, vil ikke bruke andres tid når de anser en sak som ferdig diskutert. Følelsen av å bli motarbeidet, som blander seg med usikkerheten om jeg igjen løfter uvesentligheter inn i rommet der viktige avgjørelser bør ha all plass.

Men hvorfor må det alltid være jeg som stiller disse spørsmålene? Du må ikke være minoritet for å bidra til en antirasistisk praksis, vi må alle jobbe sammen skal vi nå målet. Skal vi få frem historier må du undersøke disse spørsmålene sammen med meg. Gjerne løfte ulike perspektiver. Usynliggjøring er det verste, ensomheten uutholdelig. Når du overser meg begynner jeg å tvile: Er det bare jeg som er fintfølende og tar meg nær av ingen ting?

Å overse og avvise innspill og nye ideer dreper potensielle muligheter for endring. Det krever mye av meg å si fra, jeg må tøffe meg opp på forhånd for å være modig nok til å ta ordet.

les også Kamp mot all rasisme, der du jobber, der du bor!

Mange av de viktige diskusjonene foregår i pausene i møtene. Den gode stemningen rundt kaffekannene, de morsomme vitsene som bygger samhold i styret. Og så kommer n-ord-vitsene, og folk ler. Og jeg klarer ikke å være en del av det, og må si fra, og da oppstår den utrolig kleine stemningen frem til noen klarer å glatte over ved å endre tema. Skal idretten bli inkluderende i styrerommet, må vi snakke om sjargong i pausene. Skal jeg bidra, så må du slutte å fortelle n-ord-vitser. Dette selv om du gjør det for å skape god stemning og bygge lag, og ikke mener noe vondt med det når du forteller. Men det er avgjørende for samspillet i et styrerom som speiler medlemsmassen. Nå vet du hvordan det føles fra den andre siden.

Når rasisme diskuteres, så er alle enige. Når konkrete tiltak skal vedtas, så er tonen straks mer utydelig. Idretten har verktøy for å utdanne og bygge opp fremtidige ledere. Mentorprogrammet for unge ledere er en slik arena. I samtaler om unge ledertalenter med innvandrerbakgrunn bør tas opp i programmet, er alle enige. Når den konkrete rekrutteringen skal gjøres, er tonen straks vagere, og ingen tas opp.

Da jeg ble spurt om jeg kunne stille som mentor, bestemte jeg meg for å takke ja på et premiss: At det skulle tas opp minst en ung leder med innvandrerbakgrunn i programmet. Da ordnet det seg. Men det kan ikke være slik at det må private initiativ til. Dette må ligge i strukturene i organisasjonen, og arbeidet må ledes av en tydelig og modig leder.

Derfor var det en befriende lykkefølelse da idrettspresidenten offentlig sa at hun var overrasket over historien og erkjente at idretten har et rasismeproblem, og foreslo drastiske virkemidler for å bekjempe den. Og så smellet da en seniorrådgiver i idrettsforbundet like etter gikk ut og sa at «nei da, rasisme er ikke et stort problem i norsk idrett».

Skal vi komme videre må norsk idrett faktisk erkjenne at rasisme er et problem i idretten. Hvis vi hele tiden må tilbake til utgangspunktet og diskutere om fenomenet rasisme eksisterer eller ikke, blir vi i beste fall stående på stedet hvil, og nye generasjoner vil oppleve den samme rasismen som flere forteller om nå. Når så alle historiene som ikke har vært fortalt tidligere fortelles, og så mange nikker gjenkjennende, må idretten lytte for å lære. Vit at det koster å fortelle, så ta omsorgsfullt imot fortellingene, og følg opp med tydelig handling.

Idretten må også skaffe kompetanse på rasisme for å gjenkjenne rasismen og omsette medlemmenes vitnesbyrd til konkrete tiltak. Derfor priser jeg kulturministerens tydelige initiativ, og invitasjonen av erfaringskompetanse inn der strategiene skal drøftes og vedtakene fattes. Ønsker vi et større mangfold i styrerommene, må kulturen i styrerommene endres. Vi må snakke om gamle saker på nye måter. Vi må jobbe sammen for å skape en kultur hvor alle er velkomne og hvor ulike perspektiver er likeverdige i den idrettspolitiske dialogen.

Først da kan vi skape et idrettsmiljø hvor neste generasjon opplever at idrettsglede for alle er mulig.

Publisert: 17.06.20 kl. 08:52

Mer om Rasisme Rasisme-opprøret Idrett Frivillige

Fra andre aviser