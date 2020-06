OGSÅ PLIKTER: – Vi bor i et flerkulturelt samfunn med et kulturelt mangfold. Alle skal ha rettferdighet og like rettigheter, men også like plikter, skriver Javad Jaghori. Foto: PRIVAT

Nordmenn er ikke rasister

De aller fleste nordmenn er ikke rasister. Men det er samtidig ingen tvil om at det finnes hverdagsrasisme i Norge.

JAVAD JAGHORI, advokat

Som følge av det rasistisk motiverte og brutale drapet på George Floyd, er det mange som har tatt til gatene. Under demonstrasjonen i Oslo på lørdag fikk jeg inntrykk av at det er veldig mange som opplever hverdagsrasisme I Norge, alt fra politikere, helsepersonell, lærere , bussjåfører osv. Det er på tide med et oppgjør, ikke bare fordi hverdagsrasisme finnes, men også hvorfor den oppstår.

Det er viktig å få frem at de aller fleste nordmenn ikke er rasister. Men det er ingen tvil om at det eksisterer hverdagsrasisme i Norge. Dette har jeg selv opplevd. Så hvor kommer dette fra? Etter min mening er det flere temaer som få snakker høyt om og som må komme frem.

På den ene siden har vi de innvandrere som setter sitt negative preg på samfunnet. Dette er folk som får beskyttelse, trygghet, støtte og muligheter, men som er imot fellesverdier og normer, for ikke å snakke om å lære seg språket og gi noe tilbake. Det fortelles om enkelte som nekter å jobbe fordi de er av den oppfatning at det er i strid med deres religion. Selv om dette gjelder et fåtall, vil mange hevde at man ved slike holdninger «ber» om hverdagsrasisme.

På en annen side har vi de med innvandrerbakgrunn som har bodd her i generasjoner, de aller fleste er lovlydige, jobber og betaler skatt, men som likevel opplever fordommer. Det er hardtarbeidende mennesker som jobber dobbeltskift, altså over 200 prosent, og bidrar mye mer til felleskassen enn en gjennomsnittlig nordmann.

Dette er mennesker som måtte flykte, det er folk med mye elendighet i bagasjen som kommer til et nytt land med nytt språk og kultur og som starter helt på null, og gjør en iherdig innsats for å gjøre nytte for seg, men som likevel opplever hat og diskriminering. Det er analfabeter med de dårligste forutsetningene som aldri gir opp og lærer seg språket for så å oppleve å ikke få jobb fordi han heter Ali eller Mohammad.

Etter min oppfatning handler hverdagsrasisme om frykt og generalisering. Det positive blir ofte overskygget av det negative. For å kunne bekjempe dette er det avgjørende at vi er åpne og står sammen om det. Ingen skal generaliseres, uansett hudfarge, etnisitet og bakgrunn.

Vi bor i et flerkulturelt samfunn med et kulturelt mangfold. Alle skal ha rettferdighet og like rettigheter, men også like plikter.

