MOT RASISME: – Jeg skal i demonstrasjonen i dag. Fordi det er vår fordømte plikt å si ifra når vi ser rasisme, skriver statssekretær Saida Begum. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Den usynlige rasismen

Er du en av dem som tror at rasisme ikke er et problem i Norge og som fortsatt bruker begreper som «å dra rasismekortet»?

SAIDA BEGUM, statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet (H)

Vi som har opplevd hverdagsrasismen, kjenner det ekstra på kroppen. Det er kanskje lettere for oss å si ifra når vi ser at andre opplever det samme. Men vi trenger at flere trår støttende til når noen opplever rasisme. Mitt håp er at vi alle blir mye flinkere til å si ifra, også i møte med hverdagsrasismen. Den er bare et steg fra noe mye verre.

For hva slags holdninger har en eldre senioradvokat når han gjør apebevegelser i samtale med en nyansatt advokatfullmektig med en annen hudfarge?

Hva får politiet til å stoppe meg, men ikke mine venninner med en lysere hudfarge? Hvilke holdninger har politimannen som ransaket meg under det som var en forebyggende knivkontroll uten mistenkte, når han begrunnet det med at han gjorde en individuell vurdering av de som gikk forbi?

Hva slags holdninger har folk som setter seg ned og fyrer avgårde meldinger om å «dra tilbake der du kom fra» til politiske representanter med en annen hudfarge?

Hva prøver folk å oppnå når de sier at du vil aldri bli en del av «oss» fordi du er ikke «herfra»?

Jeg skal i demonstrasjonen i dag. Fordi det er vår fordømte plikt å si ifra når vi ser rasisme. Enten det rammer oss eller andre. Enten det er rasisme satt i system, eller hverdagsrasisme.

Enten det er i USA, eller her i Norge. Mitt håp er at ingen skal stå alene i møte med rasismen. Da trenger vi også støtte fra deg.

Publisert: 05.06.20 kl. 14:57

