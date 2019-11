KRITISK: – For dem som er i tvil: Dette var et mislykket forsøk på humor, skriver komiker Jonna Støme, om Radioresepsjonens Tore Sagens radioinnslag denne uken. Foto: John Andresen

Flauhetskonkurransen er i gang!

Flauhetskonkurransen kunne vel ikke bli flauere enn det Tore Sagen fikk den til å bli med ukas humorbommert, kunne den det? Jo, det kunne den - og det er hard kamp om seieren.

JONNA STØME, komiker

Etter Tore Sagens mislykkede humortirade var det mange som skrek i alle retninger. For dem som er i tvil: Dette var et mislykket forsøk på humor. Tore Sagen sier det til og med selv i sin unnskyldning på NRK.no, «jeg endte opp med å krenke feil folk».

Da har du bomma ganske greit humormessig. Når motivasjonen for vitsen er å slå et slag for antirasisme og du selv blir anklaget for rasisme. Ja da er det langt fra vellykket. Når Bloggmoderator og riksbajas Mads Hansen hiver seg inn i kommentarfeltet ditt og byr på sin humorekspertise for å forklare vitsen din, ja da blir det vel ikke flauere? Når du som komiker må starte et innlegg på Instagram-kontoen din med setningen: «Jeg er ikke rasist», og det faktisk er skrevet i fullt alvor, da har du rett og slett ikke truffet blink.

Det er et velkjent grep på standup-scenen å starte en setning med «jeg er ikke rasist assa». Publikum vrir seg fordi de vet at det er det rasister sier før det kommer noe drøyt, og så ler de godt når komikeren sier noe rasistisk. Da ler vi av parodien som gjør narr av nettopp de folka som Tore prøvde å ta. Tore måtte faktisk si det på alvor. DET er flaut det. Men greit nok, av og til bommer selv Tore Sagen.

Jeg hørte på innslaget selv, og det var skikkelig ekkelt å høre på. Tore glemte faktisk enda en ting i sitt forsøk på humor. Han glemte å overdrive. Det er nok også mye av grunnen til at mange reagerte så sterkt. Sammenligningen av negre og aper med bakgrunn i pseudovitenskap er ikke overdrevet. Mange snakker og tenker faktisk sånn fortsatt. Det er også rimelig og anta at hvis man brenner skikkelig for antirasisme så ville man som erfaren humorist gjort bedre håndverk når man virkelig skal slå på stortromma. Er det virkelig mulig at Tore Sagen, en erfaren komiker, tenkte at dette er et innslag han like godt kunne spilt av i stuen til en familie med røtter fra Afrika, og fått stående applaus?

Ekstra flaut ble det da VGs kommentator Hans Petter Sjøli heiv seg inn i debatten. Den kommentaren måtte jeg faktisk lese flere ganger for å forsikre meg om at det ikke var humor som jeg ikke forstod. Han stiller spørsmålstegn ved om rasismen er økende i samfunnet. Herregud, mann! Hvor bor du a? Her imploderer jo Hans Petter på seg selv i et erfaringsvakuum.

Hadde Tore Sagen parodiert Hans Petter hadde nok sjansen for suksess økt betraktelig. Det er her jeg må gni meg i øynene og begynne forfra for å forsikre meg om at dette er på alvor. Det er visst det. I alle dager! Sjøli kaller også Resett.no for et lite nettsted. Det føles ikke like lite for meg. Folk jeg har kjent lenge og jobbet med linker til stadighet til det nettstedet på Facebook og i samtaler. For meg føles det ikke lite og ubetydelig. For folk som har barn med mørk hudfarge så føles det nok alt for stort. At folk hater barna deres er ganske kjipt.

Sjøli tar også Tore Sagen i forsvar, men jeg mistenker at han ikke vet selv hvor bra forsvar han tilbyr. Han beviser nemlig til gangs at Tore Sagen faktisk er inne på noe når han vil gjøre narr av at det finnes hvite ignorante menn som ikke har peiling eller innsikt. Hans Petter er nemlig sliten han. Han er trøtt. «Jeg er trøtt. Og omtumlet. Klokken er snart seks og det er mørkt ute. Og kaldt», skriver han.

Vel, beklager at vi plager deg med høst, og en debatt om rasisme da. Jeg skjønner at dette ble mye for deg, Hans Petter. Hans Petter er nå plutselig hovedpersonen i debatten og vi må ta hensyn til han? Den så jeg ikke komme!

Det har bare gått noen timer siden innslaget ble publisert til klokken har blitt seks, og Hans Petter er allerede sliten? Dette angår tydeligvis ikke Hans Petter. Men dette er kanskje litt av poenget. Diskusjonen har vart i noen timer og en hvit, passe privilegert mann (Hans Petters egen beskrivelse av seg selv) er allerede lei! Han orker ikke høre mer om rasisme.

Men vet du hva jeg er lei av, Hans Petter? Rasisme. Det syns jeg er skikkelig slitsomt. Jeg har opplevd rasisme i 40 år, jeg. Det blir man sliten av. Jeg syns også det er litt slitsomt at hvite menn skal sette grenser for hva jeg og andre skal tåle så alt for godt. Det er rett og slett flaut. Masse hvite menn i kommentarfelt og kronikker som definerer hva som er rasistisk og ikke, og som attpåtil er litt såret fordi det poengteres at de er hvite og privilegerte. De føler seg generalisert. Ja da har de kanskje fått en smakebit av hva rasisme er da. Skikkelig kjip generalisering. Det unner jeg ikke noen.

Det blir også flaut når Mahmoud Farahmand i Nettavisen føler at han har såpass tullete navn at han kan uttale seg på vegne av den gjennomsnittlige afrikaner, og attpåtil tilbyr et lite kurs i satire til komikeren Jonis Josef. Farahmand påpeker riktignok at man ikke trenger å være rakettforsker for å forstå satiren i innlegget til Sagen. Jeg visste heller ikke at rakettforskere var kjent for sin inngående kunnskap i humor og satire. Det burde jeg vært klar over. Flaut! Å bruke overdrivelser som rakettforsker og doktorgrad er derimot et rimelig slitent humorgrep. Skomaker bli ved din lest! Alle skjønte vitsen, ok? Vitsen var bare ikke noe bra!

De som reagerte på innslaget blir kritisert for å ta ting ut av kontekst. Men man trenger ikke ta det ut av kontekst for å synes at det var ekkelt å høre på. Innslaget er vanskelig for Tore å få til siden han ikke vet hvordan rasisme føles på kroppen. Tore vet ikke hvordan det er å vokse opp med en hud som gjør at du ikke slipper inn der de andre får gå, at folk mener at huden din gjør deg dummere enn dem. At du som 12-åring får kastet en ølflaske i hodet på gaten av en voksen fyr som roper nigger skaper også en kontekst. Denne konteksten har ikke Tore Sagen. Det betyr ikke at han ikke kan spøke med rasisme, det blir bare vanskeligere for han, og denne gangen ble det terningkast gufs!

Måten innslaget ble gjort på fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg fordi jeg har blitt snakket til på den måten. «Jøss, jeg har aldri hilst på en apekatt før!», sa en mann til meg på Røros for bare et par år siden. Jeg må fortsatt bruke tid på å forklare folk at ordet neger er teit å bruke. Det sitter langt inne hos enkelte, og da blir jeg sliten. Men nok om meg. Poenget er at det er flere kontekster som påvirker oss forskjellig.

Når man bruker så sterke virkemidler som blir brukt i innslaget må punchen rett og slett være så bra at det var verdt å lide seg gjennom ubehaget i setupen, men det var den ikke. Og da blir det feil. Så vær så snill og ikke avfei hele debatten med at du er sliten og lei. Jeg er også sliten. At Tore Sagen bommer på en vits er greit, men jeg forstod vitsen. Det gjorde jeg. Den var bare ikke bra nok. Masse sterke virkemidler og veldig lite punchline. Flaut!

Og bare så jeg slipper å ta dette med én og en. Ja, jeg husker at jeg lagde et innslag for 15 år siden som het «løp mot en neger, vinn 50 kroner». Her var vitsen tenkt å være at det er skikkelig rart om folk faktisk stiller opp på det. Men det gjorde de, i hopetall, og ganske få forsto den egentlige vitsen. Det tar jeg på min kappe. Slapt håndverk. Det er fortsatt flaut.

Bruk litt mindre tid på å forklare vitsen, og litt mer tid på å prøve å forstå hvorfor folk reagerer. For det er der debatten bør ligge. Da tror jeg det hadde vært lurt at hvite menn som pusher alle aldre hadde lyttet litt mer, og brummet litt mindre. Og hvorfor hvite menn hopper rett i skyttergraven når brune mennesker hevder seg utsatt for rasisme kan jeg ikke forstå. For det er ganske flaut, men her er det kanskje jeg som skal lytte?

Publisert: 01.11.19 kl. 12:23







