ERKJENTE IKKE STRAFFSKYLD: Pensjonist og tidligere politimann Eirik Jensen i retten onsdag.

Kommentar

Jensen risikerer å bli gammel i fengsel

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Narkotikasmugleren Gjermund Cappelen kan derimot bli løslatt når dommen faller.

– Nei det gjør jeg ikke, svarte Jensen på spørsmål fra dommer om han erkjenner skyld. Jensen med tydelig stemme, kledd i rosa skjorte denne gang.

Bare noen få meter og et par forsvarere lenger ned, satt hans gamle venn, nå fiende, Gjermund Cappelen. Han så ut til å ha fått seg ny klokke siden sist. Olabuksene til 3000 kroner stykket som han hadde i kassevis hjemme, duger antakelig fremdeles.

- Det har aldri vært etterforsket så mye narkotika i Norge, sa statsadvokat Lars Eirik Alfheim i sitt innledningsforedrag.

Og det er ingen sak her hjemme som ligner den mot politimannen Eirik Jensen og narkosmugleren Gjermund Cappelen. Dette er «true crime». Og nå er vi i gang med tredje runde.

Cappelen har sittet i varetekt i snart seks år nå. Han ble tatt på fersken og arrestert før jul 2013. I tingretten fikk han 15 år. Å få kortet ned straffen, er hele grunnen til at han har anket. Forsvarerne vil ha raus strafferabatt fordi hasjsmugleren forklarte seg om Jensen. De krever 10 - 11 år.

Lykkes de med det, kan det ende med at Gjermund Cappelen slipper ut samtidig som dommen faller, antakelig på forsommeren neste år.

Får han derimot 15 år, som han gjorde i tingretten, kan han slippe ut på prøve i 2023. Etter loven kan han søke om prøveløslatelse etter to tredjedels soning.

Om partene får ført sakene sine for Høyesterett, kan det om bli snakk om oversoning for Cappelen, som i verste fall kan kreve erstatning.

Jensen derimot, har vært på frifot siden han ble løslatt fra varetekt sommeren 2014. Han ble dømt til 21 års fengsel i tingretten. Han anket, og i lagmannsretten skjedde det utrolige.

Juryen frikjente han for storstilt narkotikasmugling i samarbeid med Cappelen. I en time og et kvarter var Eirik Jensen renvasket på dette tiltalepunktet. Han slapp lovens strengeste straff og lå an til å få noe slikt som fem år for korrupsjon.

Men så gikk fagdommerne på bakrommet. De kom ut igjen og tilsidesatte dommen. De var overbevist om at Jensen var skyldig.

Avslutningen på den aller siste jurysaken som gikk for norsk rett, var høydramatisk og svært uvanlig.

Og derfor sitter vi her igjen, og hører om kodede tekstmeldinger, luksusklokker, narkotikaregnskap, avlyttede samtaler, spaning, et hemmelig prosjekt, et oppusset bad, millioner av kroner, vakuumpakkede penger, raske biler, trailere med skjulte rom og tonnevis av hasj.

Fordi dommen ble tilsidesatt, må alt tas igjen fra begynnelsen. Fem meddommere og to fagdommere skal avgjøre Jensens skjebne.

Eirik Jensen frikjennes om minst tre dommere mener han er uskyldig. Om han kjennes skyldig, risikerer han igjen lovens strengeste straff.

Og om det blir resultatet, kan han pågripes i sal 250 etter at dommen er opplest. Omtrent samtidig kan Gjermund Cappelen bli en fri mann.

Og det skal lønne seg å gi informasjon. Samtidig skurrer det nok litt i de fleste ører. Uansett hvem man mener har bekledd rollene som politi og røver i denne smått uvirkelige saken.

Publisert: 06.11.19 kl. 21:09







