Putins «kokk» ordner opp i Midtøsten

Amerikanerne mener at han styrte «trollfabrikkene» som påvirket valget i 2016. Nå er leiesoldatene til sammen mann, Putins «kokk», sentrale i borgerkrigen i Libya.

Jevgenij Prigozjin har ikke latt seg affisere av at spesialrådgiver Robert Mueller i fjor anklaget han for innblanding i presidentvalget. Nå handler det altså om Midtøsten, om Syria og Libya, ifølge New York Times. Og Afrika, for den saks skyld, hans leiesoldater opererer også der. Syv av dem ble drept i Moçambique i oktober, ifølge Moscow Times.

Denne lille hæren, som Moskva hevder at de ikke har noen kontroll over, bidrar til at Vladimir Putin får stadig større innflytelse i Midtøsten og Afrika.

Jevgenij Prigozjin sa etter beskyldningene om at han skal ha påvirket USAs presidentvalg, at «hvis de (amerikanerne) vil se djevelen, så la dem gjøre det». Han har har tjent store penger på catering og er en nær alliert av presidenten - derav tilnavnet «Putins kokk».

Men gjennom flere år har han altså blitt knyttet til en helt annen geskjeft: leiesoldater.

Wagner Group er beryktet. Ifølge The Times finnes det nå mer enn 200 russiske leiesoldater i Libya. De kriger for gamle general Khalifa Haftar, som er 75 år og i mange år jobbet for CIA, men nå er tilbake og kriger mot det sittende styret.

Da det russiske utenriksdepartementets etter hvert godt kjente talskvinne, Maria Zakharova, ble spurt om leiesoldatene i Libya på en pressekonferanse forleden, fastslo hun at det er ingenting Moskva kan gjøre med russiske militære kontraktører i Afrika. Det minner litt om det som ble sagt da «små grønne menn» plutselig dukket opp på Krim i 2014 - og banet veien for at Russland kunne annektere halvøya fra Ukraina.

Den russiske presidenten har blitt Midtøstens viktigste kongemaker. Smartingen Putin har sørget for å komme på talefot med alt og alle i området. Gjennom det får han en stadig større innflytelse på det som skjer.

Som Andrej Kortunov, en av Russlands ledende utenrikseksperter, bemerker, så har Moskva fått en hovedrolle i Midtøsten uten å bruke mye ressurser og med minimale militære tap. I dag er det nesten utenkelig å løse regionale konflikter i Midtøsten uten at Russland skal ha en finger med i spillet.

Mens USA brenner stadig nye broer i regionen, har Vladimir Putin langsomt, men sikkert inntatt en stadig viktigere rolle.

Hvorfor Libya? Det er et enormt land med store oljeressurser. Og med sin kystlinje ut til Middelhavet et viktig land for alle flyktninger som drømmer om å dra til Europa.

Libya har vært preget av kaos mer eller mindre siden den mangeårige diktatoren Muammar Gaddafi ble styrtet i 2011. Det førte aldri til det demokratiet som libyerne drømte om. Tvertimot har det vært borgerkrig. Putin har kommet inn og meldt seg som støtte på den ene siden - som ikke er den samme siden som de fleste vestlige land står på.

Med seg har russerne, ifølge blant annet New York Times, militært isenkram - også fly og altså leiesoldater fra Wagner-gruppen. På samme måte som i Syria.

Slik kan Moskva ytterligere øke sin innflytelse i denne regionen - og attpåtil ved porten til det vestlige Europa.

Libyas enorme ørkener har vist seg å være en perfekt utklekkingsanstalt for terrorister. Så sent som i september bombet amerikanerne en gruppe IS-soldater. Både IS og andre ekstremistiske grupper har utnyttet det politiske kaoset til å etablere seg i Libya.

Samtidig er USAs rolle uklar. I april ringte president Donald Trump til den parten som Putin nå støtter og roste dem for deres «rolle i å bekjempe terrorisme».

Russernes sterke posisjon i Midtøsten er ikke noe nytt. Det handler mer om at de er tilbake. I kommunisttiden var det både russiske våpen og militærrådgivere i området. Etter Sovjetunionens sammenbrudd mistet russerne stadig mer fotfeste, og Putin - som er fascinert av sovjettiden - bestemte seg altså for å gjøre noe med det.

– Det er veldig klart at russerne går «all inn» i denne konflikten, sier en libysk general på den andre siden til New York Times.

På samme måte som i Syria, har den russiske inntreden på bakken gjort at tidligere allierte av amerikanerne klager over at Washington har forlatt dem.

Slikt vet Vladimir Putin å utnytte.

