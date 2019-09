ØKNING I ANKOMSTENE: Båtflyktninger fra Syria ankommer strendene på nordsiden av Lesvos, Hellas. Foto: Espen Rasmussen / VG

Leder

Norge må ta sin del av ansvaret

EU prøver å komme til enighet om asylkvoter. Norge er prisgitt europeisk samarbeid på feltet.

Det oppsto kaos høsten 2015 da svært mange asylsøkere ankom europeiske grenser. I Finnmark brøt mottakssystemet sammen. UDI opprettet brakkebyer og teltleirer. Norge fikk over 31 000 asylsøkere det året. I fjor kom bare 2654.

Det er det laveste antallet på mange år. Men fortsatt ankommer migranter Europa via andre ruter. En stor del ender opp i landene i sør som belastes uforholdsmessig tungt.

Denne uken møttes EU på Malta for å forsøke å bli enig om en felles asyl- og flyktningpolitikk. Der kom Frankrike, Tyskland, Italia og Malta frem til en ny kvotefordeling av asylsøkere som kommer til EU over Middelhavet. Målet på lenger sikt er å reformere EUs asylsystem og Dublin-forordningen. Nå prøver landene å få til en mer effektiv og automatisk fordeling mellom landene.

Planen skal tas videre på EUs ministermøte 8. oktober, der initiativtakerne ber om støtte fra resten av medlemslandene. Ungarn er blant skeptikerne. Her i Norge mener regjeringspartiet Venstre at Norge bør støtte opp om det nye systemet. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil foreløpig ikke ta stilling i saken, ifølge NTB.

Norge må først få se på detaljene i planen. Vi skal heller ikke si ja til en økning i antall asylsøkere. Asylpolitikken skal være rettferdig og vi skal innvilge beskyttelse bare til dem som trenger det. Antall ankomster skal være mest mulig forutsigbar, slik at vi slipper drakoniske hastetiltak for å skremme andre vekk, noe som ofte kan svekke integreringsinnsatsen for dem som alt er her.

Samtidig er det klart at Norge er prisgitt internasjonalt samarbeid på feltet. Vi trenger EU og et samarbeid mellom landene i møte med nye migrantbølger. Ikke minst står vi sterkere sammen i grense- og politiarbeidet, samt innsatsen for å få til returavtaler.

Og vi vet nye bølger vil komme. Ankomstene til EU har økt i sommer. Antallet migranter rundt om i verden går opp, ifølge FN.

Da kaoset kom under kontroll i 2016, skrøt den borgerlige regjeringen av sin innsats. I virkeligheten var hovedårsaken EUs avtale med Tyrkia som hindrer syriske flyktninger å reise videre.

Slik vil det forbli også i fortsettelsen. Migrasjon er en internasjonal utfordring som krever samarbeidsløsninger mellom landene.

Publisert: 27.09.19 kl. 14:24







