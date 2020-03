YNGRE MEST ENSOMME: – Ensomhetsfølelsen i disse tider faller med økt alder, skriver Nils Brenna. Foto: Feelgoodistage

Hvem er egentlig ensomme nå?

Vi har sjekket og funnet ut: De eldste av oss er faktisk ikke særlig ensomme.

NILS BRENNA, statsviter, redaksjonsmedlem i «Brille» og programleder i «Sånn er du»

Vi leser stadig vekk i avisene og på sosiale medier om barnebarn som ikke får besøke besteforeldrene sine. Selv ikke barna til de gamle skal komme for nær dem, det vil si ikke besøke dem. Det er synd på de gamle, tenker nok en del av oss da. Der sitter de, i all sin ensomhet og føler akkurat det. At de er ensomme.

Dette snakket vi om i Brilleredaksjonen og bestemte oss for å finne ut av det. Derfor tok vi kontakt med Norstat og gjennomførte en undersøkelse der vi spurte et representativt utvalg av det norske folk om de føler seg ensomme nå. Og vi fikk svar. Vi fikk til og med meget interessante svar, syns vi selv.

Undersøkelsen viser at 12 prosent av oss føler oss ensomme nå. Det er vanskelig å si om det tallet er høyt, eller om det ville ha ligget på omtrent det samme i vanligere tider. Dette skal vi selvsagt måle senere, når koronaen ikke preger oss som den gjør nå.

Men altså. En av åtte føler seg ensomme nå. Ok. Men er det noen andre mønstre her? Hva med de gamle? Er det forskjell på menn og kvinner? For å ta det siste første – svaret er nei. Det vil si – kvinner har marginalt lavere andel som føler seg ensomme (men det er innenfor feilmarginen, så vi kaller det like tall). Hva så med de eldre? Føler deg seg mer ensomme enn de yngre nå? Nå som både barn og barnebarn er forhindret fra å møte dem?

La oss se på dette søylediagrammet:

Funnet er helt entydig. Ensomhetsfølelsen i disse tider faller med økt alder. Hvis man vil uttrykke seg litt sterkt, kan man si at det er 12 ganger så sannsynlig at en voksen person under 30 år føler seg ensom som at en over 60 år gjør det. Man kan si at det er fælt for de yngste, men man kan også si at de som er eldre ikke har det så ensomt som kanskje noen tror.

Hvorfor ikke? Vel, det er ikke vårt mandat å svare på det. Det får noen andre svare på. Vi har bare sjekket og funnet ut: De eldste er ikke særlig ensomme nå.

Er det lov å kalle det en slags gladsak?

