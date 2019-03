UNGE STEMMER: Influenser Sophie Elise Isachsen og den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg. Foto: Frode Hansen, VG og TT NEWS AGENCY / X02350

«25 under 25»: – Likheten mellom Greta Thunberg og Sophie Elise

For krevende holdninger, kreves sterke forbilder. La oss innse hvilken retning vi ønsker å gå og hvilke krav vi står overfor, og velge oss forbilder som møter dem med integritet.

SARA TELLEFSEN (23), student.

Greta Thunberg, politisk aktivist, klimaforkjemper og elev, har startet en bølge som har satt Norge i bevegelse – den store skolestreiken for klima.

Influencer Sophie Elise Isachsen har også satt en halv generasjon i bevegelse, og havnet denne uken i hardt vær.

Felles for disse jentene er at de har en stor stemme i et klima. Greta snakker da gjerne om temperatur og drivhuseffekt. Sophie Elise deler utseende-fikserte bilder, bilder som av mange betraktes som giftige utslipp.

I klimasaken er Greta en helt. Hun er et godt forbilde fordi hennes handlinger samstemmer med hennes oppfordringer. Det er overbevisende når hun sier at et hvert individ spiller en rolle i helheten, fordi hun selv spiller sin godt.

I sosiale-medier-klimaet er Sophie Elise en anti-helt. Vi har kanskje ikke definert hva som er et rent klima her, men vi har etablert at hun forurenser det.

For å forstå det underliggende må vi kanskje spørre oss selv; hva er det vi forventer av slike mennesker, hva er det vi vil ha? Jo, vi vil ha inspirasjon, med potensiell innvirkning på egne valg.

Med Greta og klimakampen er det helt tydelig – vi blir tildelt et individuelt ansvar. Ansvaret innebærer krevende oppofringer av umiddelbare ønsker og nytelser, motivert av det beste for vår neste.

Dette individuelle ansvaret snakkes ikke om i sosiale-medier-klimaet. Vi snakker mye om hvordan «vi som felleskap» kan skape sunnere klima på f.eks. Facebook og Instagram.

Det er her jeg skulle ønske at vi hadde en Greta som sa: du har et individuelt ansvar for summen av det som publiseres. Ansvaret innebærer krevende oppofringer av ditt umiddelbare ønske om å fremstå perfekt. Fordi det ikke nødvendigvis er det beste for din neste.

For krevende holdninger, kreves sterke forbilder. La oss innse hvilken retning vi ønsker å gå, hvilke krav vi står overfor, og velge oss forbilder som møter dem med integritet.

Det er kanskje her likheten mellom Greta og Sophie Elise opphører.

