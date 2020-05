Leder

Trump og fakta

Det er forståelig at president Donald Trump ble overrasket da Twitter tirsdag markerte to av hans meldinger med et varsel og lenker til faktasjekk. Det er aller første gang Twitter oppfordrer til faktasjekk av noe presidenten har skrevet. Som en reaksjon truer Trump med å stenge sosiale medier.

Twitter er Trumps viktigste kommunikasjonsverktøy. 80 millioner mennesker følger ham på Twitter. I den første tiden som presidenten la han ut under ti meldinger om dagen, men nå tvitret han i gjennomsnitt 29 ganger daglig. 10 mai postet han 108 ganger. Han bruker det sosiale nettverket til å fremheve egne prestasjoner, men også til å spre konspirasjonsteorier og sjikane.

I de siste dagene har Trump skrevet flere tweets med grove og fullstendig udokumenterte påstander om en ung kvinnes død i 2001. Hensikten er åpenbart å sverte Joe Scarborough, i dag en liberal politisk TV-kommentator, som for 20 år siden var hennes sjef. Kvinnens etterlatte mann har innstendig bedt Twitter slette meldingene. Det har Twitter ikke gjort, selv om de dypt beklager den smerte meldingene har påført familien.

Når først Twitter griper inn, skyldes det Trumps påstander om at stemmegivning via post vil føre til omfattende valgfusk. Flere delstater forbereder seg i år på å bruke dette i større grad enn før, på grunn av pandemien. Under Trumps meldinger la Twitter inn et utropstegn og teksten «Få fakta om stemmegivning via post». De som trykket til lenken, kom til en samleside med informasjon fra flere medier og deres faktasjekkere. Presidenten reagerte umiddelbart med å påstå at Twitter blander seg inn i presidentvalget. Onsdag truet han med å «regulere strengt, eller stenge» sosiale medier.

Ingen president har brukt sosiale medier like effektivt som Trump. Likevel skrev han 16 mai på Twitter at «den radikale venstresiden har total kommando og kontroll over Facebook, Instagram, Twitter og Google». Det er en «illegal situasjon» han vil rette opp.

Ytringsfrihet er beskyttet i USAs grunnlov. Twitter, Facebook og andre private selskaper bestemmer imidlertid selv hvor grensen går for hva som kan publiseres. Frihet innebærer ansvar. Det er derfor vi har redaktøransvar. En president skal ikke unntas fra de regler som gjelder for alle andre. Og i et demokrati er det en selvfølge at uttalelser fra politiske ledere tåler en faktasjekk.

