Dugnaden fortsetter

Statsminister Erna Solberg åpner gradvis opp korona-tiltakene Foto: Håkon Mosvold Larsen

Dugnaden for å hindre spredningen av koronaviruset er ikke over selv om tiltakene nå justeres. Tvert om.

Den gradvise åpningen regjeringen presenterte tirsdag ettermiddag, synes å være en fornuftig tilnærming. Særlig åpningen av skoler og barnehager i ukene fremover, vil hilses velkommen av mange. De minste kommer inn i sin vanlige hverdag først, allerede mandag 20.april. Deretter loses større barn og ungdommer inn utover våren.

De helsefaglige rådene har gått i retning av enda raskere åpning av skoler og barnehager, slik at hele barnetrinnet kan gjenåpnes så lenge praktiske smittevernhensyn kan ivaretas. Mye taler for at regjeringen burde lyttet til disse rådene. Vi vil tro at signaler fra enkeltkommuner, som Oslo, om å foreta sine egne vurderinger, har veid inn i i regjeringens endelige avgjørelse.

Derfor er det viktig å merke seg at regjeringen vil ha samme rytme på åpningen av skoler og barnehager over hele landet, i alle kommuner. Det er klokt. Dersom enkeltkommuner nå på egen hånd forsøker å føre en enda strengere linje enn det regjeringen legger opp til, vil det skape splid, uro og forvirring.

Avverget krise

Denne uken kunne helseminister Bent Høie fortelle at vi har fått kontroll med epidemien. Smittetallet har kommet under det magiske ett-tallet. Hver nordmann som har sykdommen, smitter i snitt 0.7 personer, i følge Folkehelseinstituttets beregninger. Før regjeringen innførte de dramatiske tiltakene, lå smittetallet på 2,5. Hadde det fortsatt slik, hadde Norge i dag sett helt anderledes ut. I fellesskap har vi klart å avverge en helsemessig katastrofe. Så langt.

Pressekonferansen tirsdag ettermiddag, der statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Guri Melby la frem de nye tiltakene for å håndtere Korona-pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Men tiltakene som har ført oss frem til det lave smittetallet, har en høy pris. Arbeidsledigheten har nådd tall vi ikke har sett siden kriseårene på 1930-tallet. Mange bedrifter står på kanten av stupet. Mennesker har opplevd økt isolasjon og ensomhet. Barn har mistet sine faste punkter i tilværelsen, gjennom skole og barnehage.

De menneskelige aspektene

Regjeringen står overfor vanskelige avveininger de neste ukene og månedene. Antagelig de vanskeligste noen regjering har stått overfor i vår tid. Tiltakene må justeres jevnlig, og de må ha forankring i folket. Det forutsetter at vi fortsatt får del i vurderingene som foretas, om tvilen som er knyttet til dem, og argumentene for og imot ulike tiltak.

Hensynene som må tas, handler ikke bare om økonomi. De menneskelige aspektene er vel så viktige. Borgernes livsvilkår handler om trygghet i jobb, sikkerhet i hjemmet, menneskelig kontakt - et samfunn som fungerer, og tar vare på sine innbyggere. Og som legger til rette for at innbyggerne kan ta vare på hverandre.

Dugnaden for å håndtere koronaen som best vi kan, er ikke over. Den har knapt begynt. Vi må fortsette å følge påleggene fra myndighetene, i tillit til at de bruker sitt beste skjønn. Det betyr ikke at alle tiltak skal være hevet over kritikk. Nordmenn liker å diskutere. Men som de siste ukene igjen har bekreftet - vi tar i et tak når vi må. Og nå må vi - i lang tid fremover.

