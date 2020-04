Leder

Prisfall på olje

Av VG Leder

RØDE TALL: En oljehandler sjekker prisen på børsen i Kuwait i forrige måned. Oljeprisen har stupt på grunn av overproduksjon og kamp om markedsandeler. Foto: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

Når verden står stille er det mindre bruk for olje. En priskrig mellom verdens største oljeprodusenter forsterker krisen. For Norge representerer overproduksjon og en vedvarende lav oljepris et alvorlig problem.

Lav oljepris vil gi en sterk reduksjon i statens inntekter og ramme en viktig del av næringslivet. Det er særlig bekymringsfullt at dette skjer i en tid hvor det er nødvendig å bruke enorme statlige midler for å hindre konkursras og massearbeidsledighet, som følge av tiltakene mot pandemien.

Ved årsskiftet var oljeprisen 68 dollar fatet. Da årets statsbudsjett ble utformet forventet man at oljeprisen kunne bli noe lavere i 2020, om lag 52 dollar fatet. For en uke siden falt prisen til 22 dollar før den steg til over 30 dollar etter at president Donald Trump tvitret om at en avtale om produksjonskutt var nært forestående.

Saudi-Arabia og Russland har de siste årene samarbeidet om produksjonskutt for å opprettholde en stabil oljepris. Saudi-Arabia er den ledende nasjonen i OPEC, Organisasjonen av oljeproduserende land. Russland står utenfor, men er verdens tredje største produsent. Tidligere i år ville ikke Russland være med på nye kutt og Saudi-Arabia svarte med å øke produksjonen. Det startet en priskrig på samme tid som pandemien førte til langt lavere etterspørsel. Resultatet er at verdens oljelagre er i ferd med å bli fylt til randen samtidig som olje selges til lavpris.

De store aktørene er i en langvarig kamp om markedsandeler. USA er blitt verdens største oljeprodusent, samtidig som konkurrentene har redusert sin produksjon. En planlagt videokonferanse mandag med representanter OPEC og Russland ble avlyst og skal etter planen finne sted på torsdag. Signaler fra Moskva tyder på at russerne denne gang vil ha USA med på kuttene. Canada, Brasil og Norge kan også bli bedt om å være med.

I helgen sa miljøminister Tine Bru til Bloomberg at Norge vil vurdere kutt “dersom det støtter ressursforvaltningen og økonomien vår”. Det er en fornuftig tilnærming. Bru bekreftet at Norge er i dialog med sentrale aktører, inkludert andre produksjonsland. Norge bidro til å stabilisere oljeprisen i 2002, etter terroraksjonene mot USA. Nå står vi overfor en annen trussel som rammer verdensøkonomien. Globale produksjonskutt er i Norges interesse.

Publisert: 07.04.20 kl. 13:12

