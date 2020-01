Møtte pressen: Frp-leder Siv Jensen under møtet der partiets stortingsgruppe diskuterte regjeringens avgjørelse om å hente hjem IS-kvinnen og hennes barn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Leder

IS-kvinnen og Frp

Beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn splitter regjeringen. Det er ikke overraskende.

Det er gode argumenter for å hente hjem et sykt barn som er norsk statsborger, og som trenger medisinsk behandling. Mens argumentene for at staten skal bistå en voksen norsk borger som selv har valgt å reise til IS-kontrollerte områder og bli del av samfunnet der, i beste fall er svake.

Nå har regjeringen ikke sett noen annen utvei enn å hente hjem både kvinnen og barna hennes - fordi det ikke var andre måter å få medisinsk hjelp til det syke barnet. Dette skjer fordi moren ikke har villet sende sønnen til Norge uten at også hun er med.

Den beste løsningen

Dette er en underlig vurdering fra morens side, gitt at barnet hennes er så sykt som det rapporteres om. Hun har i virkeligheten satt norske myndigheter i en tvangssituasjon. Slik situasjonen til slutt ble, mener vi det var riktig å hente den lille familien hjem. Men i motsetning til de to regjeringspartiene, Venstre og KrF, jubler vi ikke over løsningen.

Presset: En sterkt presset statsminister Erna Solberg må forsøke å balansere Frps raseri mot regjeringspartnernes jubel over at IS-kvinnen kommer hjem med sine barn. Foto: MATTIS SANDBLAD

Statsminister Erna Solberg sa lenge at det var uaktuelt for denne regjeringen å bistå kvinnene som har sluttet seg til IS-staten, med å komme hjem. Barna, derimot, skulle få hjelp til å reise dersom mødrene godtok å sende dem til Norge, uten at de selv ble med. Vi mente den gangen at dette var den beste løsningen, forholdene tatt i betraktning.

Bærer et ansvar

Moren skal rettsforfølges i Norge. For øyeblikket vet vi selvsagt ikke utfallet av en eventuell rettssak. Men det er uansett betryggende at vi, i motsetning til Sverige, har et lovverk som gjør det mulig å straffe dem som på ulike vis har bidratt til IS sin virksomhet. Vårt naboland stiller langt svakere i møte med sine IS-reisende, fordi myndighetene der ikke var forutseende og i tide gjorde det straffbart å tilslutte seg IS eller andre terrororganisasjoner.

Det er unødvendig å gå i detalj om brutaliteten og grusomheten som er utøvet i regi av IS-staten og de ulike delene av organisasjonen. Det vi kan si, er at alle som frivillig har sluttet seg til dette samfunnet, bærer et ansvar, enten de drevet halshugging eller laget mat til IS-krigere.

Frp-leder Siv Jensen truer med å gå ut av regjeringen dersom Frp ikke får store politiske seire i tiden fremover. Det vil neppe KrF og Venstre gi dem. Erna Solberg får en tøff jobb med å holde regjeringen sin samlet frem mot stortingsvalget neste år.

Publisert: 15.01.20 kl. 18:26

